La fortuna bacia Arcore. Nel concorso di venerdì 1 settembre infatti nella cittadina brianzola un fortunato giocatore si è portato a casa 30mila euro grazie ad una vincita al 10eLotto.

Il 10eLotto premia Arcore: vinti 30mila euro

La vincita è stata centrata grazie a un "8 Oro" in seguito a una giocata della modalità frequente, fa sapere Agipronews in una nota. Mentre, sempre al 10eLotto la vincita più alta di giornata è stata centrata a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, con un "9 Oro". Il concorso del 10eLotto di venerdì 1 settembre ha distribuito 13 milioni di euro, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.

In Lombardia vincite anche al Lotto

Sempre in Lombardia si sono registrate due vincite al Lotto, rispettivamente da 21.660 euro ciascuna a Milano e Pessano con Bornago (MI), entrambe arrivate con una giocata effettuata su tutte le ruote e l'opzione Lottopiù. Il concorso del Lotto di venerdì 1 settembre ha distribuito in totale 7,4 milioni di euro.