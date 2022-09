Il Comune di Concorezzo aprirà lunedì 5 settembre i termini per la presentazione delle domande per ottenere il contributo comunale Asilo Nido Concorezzesi propedeutico all’accesso alla misura regionale “Nidi gratis 2022/23”.

Il 5 settembre via alle domande per il contributo comunale per l'asilo nido

E’ possibile fare richiesta a partire dal 5 settembre fino al 15 ottobre 2022. Potranno entrare in graduatoria le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 20mila euro, con la residenza del bambino e del genitore richiedente a Concorezzo e con la dichiarazione di avvenuta iscrizione presso uno degli asili nido convenzionati che hanno messo a disposizione della misura regionale i seguenti posti: Paperotti (n. 8 posti), Asiletto (n. 10 posti), La Coccinella (n. 10 posti).

Fondamentale per aderire alla misura regionale "Nidi gratis"

I nuclei famigliari che vedranno accolta la domanda, beneficeranno di un contributo comunale alla retta, versato dall’Amministrazione direttamente agli asili nido. Le famiglie che risulteranno beneficiare anche di uno dei succitati posti in convenzione potranno successivamente aderire al bando di Regione Lombardia “Nidi Gratis” per l’azzeramento della retta per la quota eccedente il contributo Inps e quello comunale. L'adesione al bando comunale è infatti indispensabile per poter aderire alla misura regionale.

Tutte le info e la documentazione sono disponibili sul sito al seguente link.