Il backstage di Bake Off Italia apre le porte ai i ragazzi della "Vite"... e arriva anche Ernst Knam

Grande emozione e tanti sorrisi ieri, mercoledì 10 luglio, per i ragazzi del Centro Socio Educativo "La Vite" di Arcore e per i ragazzi del centro estivo "Fra Righe e Quadretti - Estate", protagonisti assoluti di una mattinata nel Parco di Villa Borromeo ospiti dello staff di Bake Off Italia.

Il backstage di Bake Off Italia apre le porte: i ragazzi della "Vite" cucinano i biscotti

I ragazzi sono stati accolti dalla produzione del noto programma televisivo in onda su Real Time e si sono messi in gioco sfidandosi tra loro, è il caso di dirlo, a colpi di biscotti in forno.

Divisi in squadre miste, composte da utenti, educatrici e volontari, hanno vissuto le stesse emozioni che i concorrenti del programma vivono ad ogni puntata, dall'ormai classico via dato dal "Dolci in Forno!" al conto alla rovescia, sperando che i biscotti fossero cotti a puntino.

E arriva anche Ernst Knam

Sorpresa nella sorpresa è stato l'arrivo del Maestro Ernst Knam: il re del cioccolato si è prestato a fare foto e firmare autografi e ha reso ancora più speciale questa giornata portando alcune sue torte particolari, veri e propri cavalli di battaglia del Maestro come la "Mousse ai tre cioccolati".

La visita del sindaco

Ma Bake Off Italia in queste settimane ha aperto le porte a numerose realtà cittadine: mercoledì scorso il sindaco Maurizio Bono, accompagnato dagli assessori Lorenzo Belotti e Luca Travascio (grazie al grande lavoro di quest'ultimo quest'anno Bake Off si è aperto maggiormente alle varie realtà cittadine) sono stati accolti nel tendone televisivo dalla produzione del programma per una visita «istituzionale».

Ad accoglierli c’erano i famosi giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, accompagnati dalla storica conduttrice Benedetta Parodi e dal super ospite Iginio Massari, il pasticcere più temuto della tv e grande professionista del mondo della gastronomia.

«E’ stata una visita molto interessante che ci ha fatto toccare con mano tutta la minuziosa preparazione che viene attuata dallo staff di produzione per le registrazioni delle puntate - ha sottolineato Bono - Sono state due ore veramente belle ed intense e ringrazio la produzione per questa possibilità».

E ancora venerdì scorso invece oltre una ventina di anziani dell’associazione «Sereni e Attivi» hanno provato l’ebrezza di girare in lungo e in largo all’interno della cucina più famosa d’Italia.