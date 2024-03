Il bookcrossing arriva a Meda grazie alla Brughiera

La cooperativa sociale “La Brughiera”, di Edoardo Ballabio e Monia Crotti, instaura il primo bookcrossing della città di Meda.

Il bookcrossing alla Brughiera è per tutti

Manca solo il parere favorevole dell’Amministrazione comunale per concretizzare il progetto di bookcrossing iniziato lo scorso mese di settembre a Meda. La cassetta passalibro sarà posizionata sulla recinzione della sede del Centro diurno anziani in via Naviglio: “Luogo accessibile a tutti, molto frequentato e gestito dalla nostra cooperativa” ha detto la coordinatrice del centro: Alessandra Sartori.

Disponibili un centinaio di libri

Attualmente la cooperativa è frequentata da una trentina di ragazzi disabili che hanno a disposizione un centinaio di libri, tutti donati e dotati di un codice identificativo che è valido a livello mondiale, attraverso il quale, i gestori della cooperativa possono tracciare la posizione di ogni libro in qualsiasi stato del mondo. La Brughiera ha messo a disposizione romanzi, libri di narrativa, di cucina, di storia in genere e in particolare di storia locale: “Siamo aperti a ricevere di tutto da parte di chi vorrà contribuire ad arricchire la nostra libreria” ha concluso Alessandra Sartori.

Progetto con l’Atletico Meda Sud

Un altro interessante progetto promosso dalla Brughiera in collaborazione con l’Atletico Meda Sud è l’open day per lanciare il calcio integrato, il primo incontro si terrà domenica 7 aprile alle 10 sul campo sportivo dell’oratorio Madonna di Fatima, l’iniziativa è aperta a tutti a partire dai 16 anni. Per informazioni contattare Edoardo (3401090020), Paolo (34033561745) o Bernardino (3355909312).