Un’esperienza unica nel suo genere: il Cammino di Santiago in bicicletta. L’esperienza unica nel suo genere vissuta da Alberto e Gianni, membri del Tregasio Cycling Team di Triuggio.

Il cammino di Santiago in bicicletta

Il Cammino di Santiago è un viaggio spirituale che attrae pellegrini da tutto il mondo. Ma perché non rendere questa esperienza ancora più avvincente facendo tutto il percorso in bicicletta? Per Alberto e Gianni, membri del Tregasio Cycling Team, è stato un modo alternativo e stimolante di esplorare l’antica rotta percorsa fin dalle antichità dai pellegrini.

«Siamo partiti in aereo da Milano verso Lourdes con le nostre biciclette attrezzate di tutto punto, verso Saint-Jean-Pied-de-Port, nella regione francese dei Pirenei, dove si trova l’inizio “ufficiale” della prima tappa del Cammino - raccontano - Pedaliamo attraverso montagne, colline verdi, pittoreschi villaggi, che si snodano lungo il percorso, aggiungendo un tocco di avventura a tutto il viaggio spirituale. La strada in bicicletta ci offre la libertà di coprire distanze maggiori in meno tempo, rispetto alla camminata tradizionale, così da potersi permettere il tragitto “completo” e assaporarne ogni angolo e ogni incredibile panorama. Sul percorso incontriamo altri ciclisti, camminatori, compagni di viaggio; condividiamo storie, ci diamo supporto e morale a vicenda. I sentieri sono ben segnalati, a volte impegnativi: portare a termine i percorsi ci rende orgogliosi di noi stessi e ci riempie di soddisfazione».

Le tappe del cammino

Le tappe del nostro Cammino: SJPDP-Roncisvalle - Pamplona (85km. / Dsl. 1350mt.); Pamplona - Torres del Rio (94km. / Dsl. 1250mt.); Torres del Rio - S.Domingode la Calzada, (76km. / Dsl.1050mt.); S.Domingo de la Calzada - Burgos (76km. / Dsl. 750mt.); Burgos - Carrion de los Condes (95km. / Dsl. 550mt.); Carrion de los Condes - Leon (120km / Dsl. 650mt.); Leon - El Acebo (95km / Dsl. 1180mt.); El

Acebo - Triacastela (95km. / Dsl. 1350mt.); Triacastela - Melide (95km / Dsl. 1370mt.); Melide – Santiago (65km. / Dsl. 950mt.)

"Arrivati a Santiago ci vogliamo spingere oltre… vogliamo vedere l’oceano, prima di lasciarci alle spalle questa splendida avventura. Ci dirigiamo così da Santiago a Finisterre, sempre in sella alle nostre fidate cavalcature a due ruote. Sono necessarie due tappe per raggiungere il faro di Finisterre, percorrendo un percorso molto panoramico, fatto di paesini caratteristici bagnati dal mare".

I numeri complessivi del viaggio

Totale di chilometri percorsi di 1.170 per un dislivello di 13.120 metri: «Il Cammino di Santiago in bicicletta è un'avventura epica, che ci ha portato a esplorare luoghi magici, a superare ostacoli personali e a creare ricordi duraturi. Il Cammino di Santiago in bicicletta è molto più di un semplice viaggio: è un'esperienza unica che ci ha cambiato la vita".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 ottobre 2023.