Il campione di atletica taglia il traguardo degli ottant'anni

Dopo anni a sfrecciare sulla pista di atletica, conquistando molte medaglie, oggi, mercoledì 23 novembre 2022, Sergio Ottolina ha tagliato un traguardo davvero speciale, quello degli 80 anni.

Sergio Ottolina ha compiuto 80 anni

Un compleanno da ricordare per l'ex velocista camnaghese insignito nel gennaio di quest’anno della benemerenza civica proprio per i meriti sportivi (nella foto d'apertura con il sindaco Laura Ferrari). Il due volte campione italiano nei cento e duecento metri, detentore del record europeo dei duecento metri dal 1964 al 1973 e partecipante a due finali olimpiche, al momento del conferimento dell’onorificenza, con l’ironia che lo caratterizza, aveva dato una bella lezione di vita, sottolineando che al di là del successo e della fama, «che poi passano», lo sport gli ha insegnato «il rispetto delle regole e degli altri, il valore del sacrificio e della lealtà».

Un campione di sport e di ironia

Un brianzolo che spiazza per la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio nonostante gli altissimi livelli raggiunti e che è entrato nella storia dell’atletica leggera anche per le sue battute. Classe 1942, insieme a Livio Berruti ed Ennio Preatoni fu protagonista delle Olimpiadi di Tokyo 1964 e Città del Messico 1968.

E proprio parlando della sua esperienza giapponese, in cui aveva gareggiato come finalista nei 200 metri, aveva ricordato: «Pensavo di ottenere una medaglia, invece così non è stato. Però mi ero allenato poco, avevo problemi al ginocchio». E così era arrivato ottavo, «anzi “ottimo”», aveva precisato con un sorriso. Nella staffetta 4x100 fu invece settimo (con Berruti, Preatoni e Pasquale Giannattasio), stesso piazzamento conquistato quattro anni dopo a Città del Messico. Adesso è salito di nuovo sul podio, al primo posto come super ottantenne.