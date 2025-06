Il campione olimpico Igor Cassina papà bis: è nata Athena

Il campione olimpico di Meda Igor Cassina è diventato papà per la seconda volta: il 25 giugno 2025 è nata la piccola Athena.

E' nata Athena, secondogenita di Igor Cassina

Immensa gioia per il "ginnasta venuto dallo spazio", medaglia oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene del 2004, e per la compagna Valentina Nardin, già genitori di Eleonora. A marzo la coppia, ospite della trasmissione televisiva di Mediaset "Verissimo", aveva annunciato l'arrivo della cicogna, previsto per giugno.

Fiocco rosa e stemma olimpico

E infatti il 25 giugno la piccola Athena è arrivata tra le braccia di mamma e papà, portando una felicità immensa. Per annunciare la sua nascita, oltre al tradizionale fiocco rosa, alla porta di casa è stato appeso anche lo stemma olimpico, formato da cinque cerchi intrecciati. A Igor Cassina e alla sua famiglia le congratulazioni da parte di tutta la redazione.