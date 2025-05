Il cardinale cileno Chomalì (che ha partecipato al conclave) in visita ad Arcore

Un tardo pomeriggio, quello di ieri, martedì 13 maggio 2025 (una data importante per i credenti poichè si festeggiava la Madonna di Fatima) che rimarrà sicuramente nei ricordi di coloro che c'erano e negli annali della comunità pastorale Sant'Apollinare di Arcore.

A visitare la Chiesa arcorese è stato il cardinale di Santiago del Cile Fernando Natalio Chomalì. Il porporato è arrivato direttamente da Roma dove ha preso parte al conclave che ha portato all'elezione di Papa Leone XIV. Una visita a sorpresa dettata dal fatto che il cardinale ha trascorso qualche giorno ad Arcore, da amici, e ieri mattina si è concesso anche qualche ora di relax nella piscina comunale di via San Martino.

Don Virginio, don Gabriele e don Renato hanno accolgo il pastore cileno

Ad accogliere Chomalì c'era tutto il clero arcorese, a partire dal parroco don Virginio Vergani. Con lui anche il coadiutore don Gabriele Villa e il vicario parrocchiale don Renato Vertemara.

Il 68nne cardinale di Santiago del Cile ha celebrato messa alle 18 nella Chiesa di Sant'Eustorgio e, subito dopo la celebrazione eucaristica, si è intrattenuto per una mezz'oretta con i fedeli per raccontare la sua esperienza di vescovo in un paese importante del SudAmerica come il Cile e anche qualche aneddoto del conclave.

Il vescovo di Santiago del Cile, ingegnere civile, teologo, moralista ed esperto di bioetica – il suo maestro è stato il cardinale Elio Sgreccia – e discendente di una famiglia palestinese, è solito portare con sé un taccuino, tant'è che è stato ribattezzato dai suoi fedeli di Santiago come il "vescovo-poeta".

Chi è Chomalì?

Ha conseguito la laurea in ingegneria civile nel 1981 presso la pontificia università cattolica del Cile. È entrato nel pontificio seminario maggiore di Santiago del Cile nel 1984 ed è stato ordinato sacerdote il 6 aprile 1991 dall'arcivescovo di Santiago del Cile Carlos Oviedo Cavada, divenuto in seguito cardinale. Ha conseguito la licenza in teologia morale presso l'Accademia alfonsiana di Roma nel 1993, e successivamente, nel 1994, il titolo di dottore in sacra teologia, presso la Pontificia Università Gregoriana, di Roma. Nel 1998 ha conseguito il master in bioetica presso il Pontificio istituto Giovanni Paolo II.

Nel 1995 è stato nominato professore di teologia morale presso il pontificio seminario maggiore di Santiago del Cile e delle facoltà di teologia della pontificia università cattolica del Cile. Nel 1997 è divenuto anche docente di antropologia e bioetica teologica e di insegnamento della Chiesa presso la facoltà di medicina della pontificia università cattolica del Cile.

Il 6 aprile 2006 papa Benedetto XVI lo nominò vescovo ausiliare di Santiago del Cile, assegnandogli la sede titolare di Noba mentre ricevette ricevuto l'ordinazione episcopale il 3 giugno successivo dalle mani del nunzio apostolico in Cile Aldo Cavalli.

Nel 2011 papa Benedetto XVI lo promosse arcivescovo metropolita di Concepción e il 29 giugno sempre del 2011 ricevette il pallio dalle mani del Santo Padre in piazza san Pietro a Roma. Infine il 25 ottobre 2023 venne nominato arcivescovo metropolita di Santiago del Cile e gran cancelliere della Pontificia università cattolica del Cile.

Il conclave

Durante il suo intervento il porporato, che parla un italiano molto fluente e corretto, ha raccontato l'esperienza che ha portato all'elezione di Papa Prevost.