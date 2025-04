Un’impresa straordinaria quella compiuta dagli atleti del Cdks Centro Dinamico Karate Shotokan ai Campionati del Mondo 2025 di Karate, che si sono svolti a Berlino la scorsa settimana, dal 10 al 13 aprile.

Il «Centro Dinamico» sale sul tetto del mondo

Una competizione che, a causa dell'altissimo livello tecnico degli oltre 1000 partecipanti provenienti da tutto il mondo, sembrava quasi irraggiungibile, ma che alla fine ha visto trionfare gli atleti italiani, tra cui una forte rappresentanza della compagine arcorese.

Il team ha partecipato con determinazione e grinta come parte della Squadra Azzurra della Traditional Karate Italy Federation, centrando risultati incredibili in una gara senza categorie di peso e senza protezioni, dove ogni combattimento è stato una vera e propria prova di abilità, resistenza e concentrazione. La medaglia più preziosa per il sodalizio di Arcore è arrivata grazie a Diego Farina, che ha conquistato un argento spettacolare nel combattimento, ribadendo lo stato di forma eccezionale già mostrato ai recenti Campionati Europei in Romania.

Il suo percorso in questo mondiale ha confermato la sua crescita continua e la preparazione di altissimo livello. Lorenzo Acelti, altro talento in ascesa della squadra, ha stupito tutti conquistando un altro bronzo, replicando il risultato ottenuto agli Europei. La sua costante evoluzione e la maturità dimostrata, nonostante la giovane età, sono la testimonianza di un lavoro durissimo e una mentalità vincente. Federico Beltrame, componente fondamentale della squadra di kumite che ha ottenuto un meritatissimo secondo posto, ha contribuito al successo con grande impegno. Inoltre, ha sfiorato il podio nel kata, ottenendo una splendida quarta posizione, un risultato che conferma il suo valore anche nelle specialità non da combattimento.

La campionessa Alessia Torri ha dimostrato tutta la sua esperienza e classe nelle qualificazioni, mettendo in riga avversarie di altissimo livello e conquistando un argento nella categoria Senior, consolidando ulteriormente la sua carriera brillante. Non da meno, il giovane Tommaso Delle Piane ha impressionato tutti con la sua prestazione al 5° posto nella Children World Cup, malgrado fosse la sua prima esperienza a livello internazionale. Un risultato che fa ben sperare per il futuro e che conferma il talento e la promessa di nuovi giovani atleti.

Grande soddisfazione

Il direttore tecnico nazionale, Emanuele Farina non ha nascosto la sua soddisfazione per i risultati ottenuti:

«Questo mondiale è stato un’occasione unica per i nostri ragazzi. La concorrenza era agguerrita, ma i nostri atleti hanno dimostrato di essere all’altezza, non solo in termini tecnici, ma anche per la mentalità e la determinazione che hanno portato in gara. Ogni medaglia è il frutto di sacrifici, ma soprattutto della passione per questo sport. Non posso che essere orgoglioso di tutto il team e dei nostri risultati. La crescita di ogni singolo atleta è la nostra vittoria più grande e questo ci spinge a guardare con ottimismo alle future sfide».

Il presidente della Cdsk, Alberto Spelda, soddisfatto per i risultati, ha dichiarato:

«Questi risultati non solo dimostrano il talento e la dedizione dei nostri giovani karateka, ma rappresentano anche un segnale positivo per il futuro del karate nel nostro paese. La nostra associazione vanta un vivaio di giovani atleti che lascia ben sperare per la continuazione della scuola di arti marziali che rappresento. Ora, l’attenzione si sposta verso le prossime sfide e le opportunità di crescita».

Il vicepresidente, Andrea Dellepiane non ha nascosto la sua soddisfazione per l’impegno profuso, e sono entusiasti di far parte di una federazione così solida e di successo, capitanata dal maestro Francesco Trimboli. Ora l’orizzonte si sposta verso i prossimi Campionati Europei, dove la squadra cercherà di riconfermare il suo valore e la sua superiorità.