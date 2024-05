Il centrosinistra brianzolo ribadisce il suo sostegno ai lavoratori della Flowserve Valbart. Nelle scorse settimane la multinazionale americana con sede a Mezzago ha annunciato il taglio di 61 dipendenti. La presa di posizione di Pd e Brianza Rete Comune.

Nelle scorse ore il Partito Democratico di Monza e Brianza è tornato a offrire il suo supporto ai dipendenti della sede mezzaghese della Flowserve Valbart, a pochi giorni dai licenziamenti al personale. Domani, giovedì 30 maggio, lo ricordiamo, davanti ai cancelli dell'azienda andrà in scena un nuovo sciopero che coinvolgerà numerosi lavoratori.

"Chiediamo al management della multinazionale americana, insieme alle forze sindacali e ai lavoratori, impegni precisi sul mantenimento del sito produttivo in Brianza, chiediamo alle istituzioni di esercitare sulla proprietà aziendale ancora più pressione affinché si trovino accordi industriali che riconducano Flowserve alle sue responsabilità - dichiarano Lorenzo Sala (Segretario provinciale PD Monza e Brianza) e Jenny Arienti (responsabile Lavoro PD Monza e Brianza) - Troviamo insopportabile l'oltraggio alla dignità dei lavoratori licenziati con messaggi che celebrano i brillanti risultati aziendali a fronte di licenziamenti e la costante considerazione di questi lavoratori non come persone ma come numeri. Per questi motivi e perché ci impegniamo per il lavoro giusto, come Partito Democratico di Monza e Brianza saremo presenti al presidio, ci stringeremo a questi lavoratori e lotteremo insieme a loro".