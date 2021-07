Il ciclo non è un lusso: anche Desio dice no alla tampon tax

Stop alla tampon tax nelle farmacie comunali di Desio. Sino alla fine dell’anno nelle tre LloydsFarmacia sul territorio viene azzerata l'aliquota IVA sugli assorbenti femminili.

Desio dice no alla tampon tax

Anche Desio dice no alla tampon tax e si unisce all’appello dei Comuni di Lissone e Seregno. Sino alla fine dell’anno nelle tre LloydsFarmacia sul territorio sarà azzerata l'aliquota IVA sugli assorbenti femminili. Sarà quindi possibile acquistare prodotti intimi di prima necessità a un costo ridotto dell'importo dell'IVA.

"Per contribuire alla riduzione delle disuguaglianze di genere"

“Con questa iniziativa vogliamo farci interpreti di una crescente sensibilità su un tema molto discusso, quello del costo di prodotti indispensabili per l’igiene femminile, a cui oggi viene applicata l’Iva al 22%, reputati come bene di lusso - afferma il Sindaco Roberto Corti. Abolire la cosiddetta “tampon tax” vuol dire agevolare l’accesso a generi di prima necessità, soprattutto da parte delle fasce meno fortunate, con la volontà di contribuire al percorso di riduzione delle diseguaglianze di genere”.

"Esprimiamo grande apprezzamento per la scelta di LloydsFarmacia di eliminare l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili nel nostro territorio - aggiunge il vicesindaco Jennifer Moro - indice di attenzione e sensibilità nei confronti delle donne. L’Iva sugli assorbenti è al 22%, cioè la tassazione prevista per i prodotti non di prima necessità. Questo crea una chiara discriminazione di genere, sociale ed economica”.

Dove acquistare

L'iniziativa è attiva e resta valida fino a tutto dicembre 2021 nelle tre Farmacie comunali LloydsFarmacia sul territorio della Città di Desio: Farmacia Comunale Desio 1 (Via Garibaldi, 275); Farmacia Comunale Desio 2 (Corso Italia, 53); Farmacia Comunale Desio 3 (Via Sempione 2), dove viene azzerata l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili.