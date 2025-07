Il comandante della Locale (in borghese) acciuffa un malvivente che aveva appena rapinato una donna

Quando ha sentito qualcuno gridare «fermatelo, ha appena rapinato una donna» non ci ha pensato due volte. E’ sceso dal treno della metropolitana, che in quel momento si trovava alla stazione di Lanza, sul quale stava viaggiando, ha raccolto le testimonianze su quanto accaduto e, insieme ad un collega della polizia penitenziaria, ha scovato e fermato l’aggressore consegnandolo ai colleghi della Polizia di Stato.

Un gesto da raccontare, accaduto martedì scorso, che ha per protagonista Mario Nappi, comandante della Polizia locale di Arcore.

«Mi trovavo a Milano per questioni personali - ha sottolineato il comandante - Ero in metropolitana, alla stazione di Lanza. Quando il treno si è fermato e si sono aperte le porte sono stato subito attirato dalle urla di un ragazzo che chiedeva ai passeggeri di fermare un rapinatore che aveva appena rubato la borsetta di una donna in via Brera, all’altezza dell’Accademia delle Belle arti e che poi si era rifugiato sullo stesso convoglio su cui mi trovavo anche io. Mi sono affacciato e, poco distante da me, ha fatto la stessa cosa anche un’altra persona che poi si è rivelata un collega della polizia penitenziaria. Insieme siamo corsi dal ragazzo che stava urlando e gli abbiamo chiesto di fornirci una descrizione del rapinatore che stava inseguendo».