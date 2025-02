Il comandante della Polizia Locale di Desio si trasferisce

A distanza di poco meno di due anni dal suo arrivo, a inizio marzo il comandante della Polizia Locale di Desio, Cosimo Tafuro, si trasferirà nel Bresciano, a Coccaglio. Nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune in cui a breve prenderà servizio, c’è stato il saluto ufficiale del sindaco. Al nuovo comandante della Polizia Locale anche gli auguri di "buon lavoro e di un futuro ricco di soddisfazioni per il suo nuovo incarico".

Nuovo incarico per il comandante della Polizia Locale, Cosimo Tafuro

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e per la stima preventiva, che ho intenzione di onorare con impegno e serietà", le parole di Cosimo Tafuro in risposta al benvenuto del sindaco di Coccaglio, Monica Lupatini, e del primo cittadino di Cologne, Francesca Boglioni, che per ricoprire il posto vacante hanno tenuto conto non solo della disponibilità, ma anche dell’esperienza maturata da Tafuro, ex ufficiale dell’Esercito al comando Nato di Solbiate Olona, con una laurea in Giurisprudenza e Scienze strategiche all’Università di Torino, poi in forza ai comandi di Polizia Locale di Vercelli, Siena, Porto Cesareo e infine Desio.

In Brianza era arrivato nel 2023

In Brianza era arrivato a inizio giugno 2023, dopo una selezione a cui avevano risposto in 34, accolto alla guida della Polizia Locale di Desio dall’allora sindaco, Simone Gargiulo, e dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa. Nel mettersi a disposizione della comunità, Tafuro aveva detto: "Desio per me rappresenta un importante approdo, sia a livello professionale che a livello umano, perché mi consente di entrare in contatto con una realtà di rilievo in Brianza. Mi impegnerò per onorare il mio servizio e per portare buoni risultati attraverso la sinergia di tutti". In questi anni ha lavorato per potenziare il comando. Ora, a distanza di un mese dalla caduta della Giunta, la notizia del suo trasferimento.