Il Comune assegna trenta orti

Il Comune di Triuggio ha assegnato trenta orti comunali in via 11 Settembre 2001.

Assegnati trenta orti comunali

L’Amministrazione comunale si è occupata di ripulire l’area e ridefinire gli appezzamenti, operazione che ha consentito di ricavare più spazi a disposizione della cittadinanza.

"Gli orti urbani rappresentano un impegno concreto verso la promozione dello sviluppo sostenibile, della salute di cittadini che passano più tempo all’aria aperta, e anche un aiuto al sostentamento delle famiglie - spiega il sindaco Pietro Cicardi - Attraverso un apposito bando sono stati così assegnati una trentina di orti, con precedenza ai più anziani e alle famiglie più numerose".

La concessione

La concessione di ogni singolo orto comunale ha una durata di sette anni e viene conservata a fronte del pagamento di un canone annuale che per l’anno 2023 ammonta a 50 euro. In quest’area non è possibile realizzare eventuali casette in legno per riporre gli attrezzi, come hanno chiesto alcuni ortisti.