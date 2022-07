Il Comune di Concorezzo saluta la sua storica pediatra. La dottoressa Angela Biolchini ha tagliato il traguardo della pensione dopo 39 anni di attività in paese.

Un vero e proprio punto di riferimento

Un'esperienza lavorativa lunga 39 anni, al fianco di tante famiglie concorezzesi (e non solo). Quello di ieri, giovedì 30 giugno 2022, è stato l'ultimo giorno di lavoro per la dottoressa Angela Biolchini, storica pediatra di Concorezzo. Vero e proprio punto di riferimento per mamme e papà, la dottoressa Biolchini ha seguito con amore e affetto la crescita di migliaia di bambini, "accompagnandoli" dai primi mesi di vita fino ai 14 anni. Sempre disponibile per ogni tipo di urgenza, la pediatra ha lasciato una traccia indelebile in tutte quelle famiglie che hanno avuto la fortuna di frequentare il suo studio, situato in via XXV Aprile 33.

L'omaggio del sindaco Mauro Capitanio

Nella giornata di oggi, venerdì 1 luglio 2022, anche il sindaco Mauro Capitanio ha voluto rendere omaggio alla dottoressa Angela Biolchini. Il primo cittadino ha colto anche l'occasione per salutare la sua sostituta, la dottoressa Silvia Capanna.