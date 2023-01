Il Comune di Seregno vara un nuovo "Piano strade": previsti interventi in oltre 30 vie

L’Amministrazione Comunale di Seregno ha formalmente varato il nuovo “Piano Strade”, il programma di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade e marciapiedi.

Il Comune di Seregno vara un nuovo "Piano strade"

Si tratta del quarto analogo documento redatto in poco più di un quadriennio, un lotto di interventi che coinvolgerà 32 ambiti (che vanno ad aggiungersi ai 136 già inseriti nei tre piani già messi in campo, due dei quali conclusi e con il terzo, il più corposo, i cui cantieri sono partiti a ottobre e saranno riattivati appena le temperature atmosferiche lo consentiranno).

L’iter progettuale e amministrativo del quarto piano strade è appena cominciato: i primi cantieri potrebbero aprirsi già prima dell’estate.

Strada per strada i lavori in programma

Questo il dettaglio degli interventi che abbiamo messo a piano:

1. VIA G. SPONTINI - riqualificazione sede stradale

2. VIA VERDI (tratto via Rossini – via Torricelli) - riqualificazione sede stradale

3. VIA TRABATTONI- riqualificazione sede stradale

4. VIA MAZZINI- riqualificazione sede stradale

5. VIA TORRICELLI- riqualificazione sede stradale

6. VIA COLZANI (tratti da definire) - riqualificazione sede stradale

7. VIA BISBINO- riqualificazione sede stradale

8. VIA REGGIO tratti da definire) - riqualificazione sede stradale

9. VIA MACHIAVELLI- riqualificazione sede stradale

10. VIA LABRIOLA- riqualificazione sede stradale

11. VIA ZARA- riqualificazione sede stradale

12. VIA F. MEDA- riqualificazione sede stradale

13. VIA TRENTO- riqualificazione sede stradale

14. VIA ADAMELLO- riqualificazione sede stradale

15. VIA F. BACONE- riqualificazione sede stradale

16. VIA IV NOVEMBRE- riqualificazione sede stradale e formazione marciapiede

17. VIA MINORETTI- riqualificazione sede stradale e formazione marciapiede

18. VIA ROSSINI- riqualificazione sede stradale

19. LARGO PIERMARINI - riqualificazione sede stradale

20. VIA ROSAI - riqualificazione sede stradale

21. VIA SAN ROCCO - riqualificazione sede stradale

22. VIA TOMMASO GROSSI - riqualificazione sede stradale

23. VIA CARDUCCI- riqualificazione sede stradale

24. VIA ODESCALCHI (tratto tra via MANZONI e via BALLERINI) riqualificazione sede

stradale

25. VIA MANZONI- riqualificazione sede stradale

26. VIA FRATELLI BANDIERA - riqualificazione sede stradale

27. VIA PREVIATI- riqualificazione sede stradale

28. VIA PALANZONE- riqualificazione sede stradale

29. VIA DANTE - riqualificazione marciapiede

30. VIA COLOMBO - riqualificazione marciapiede

31. VIA STEFANO DA SEREGNO - riqualificazione marciapiede (tratto via Dante – via

Galileo)

32. VIA CAVOUR- riqualificazione marciapiede (tratto via San Rocco – via Montello)

