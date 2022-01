Come partecipare

Il Comune di Vimercate nell’ambito del bando di Servizio Civile Universale, bando 2021 è alla ricerca di due volontari.

Il Comune di Vimercate cerca due volontari per il Servizio Civile

Le persone selezionate avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di servizio di dodici mesi presso l'area Servizi Sociali (1 volontario) e presso la Biblioteca civica comunale (1 volontario).

Il bando è indirizzato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda) e prevede un compenso di 444,30 euro mensili netti per un impegno di 25 ore di servizio settimanali in media.

Per partecipare è necessario inviare la domanda online entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022 al sito: https://domandeonline.serviziocivile.it utilizzando l'identità digitale SPID. L'avvio della collaborazione avverrà a partire indicativamente tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno 2022.

Per maggiori informazioni sui requisiti, sui progetti disponibili e sulle modalità di inoltro delle domande: www.scanci.it oppure è possibile contattare la biblioteca Vimercate 039 6659286 nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00.