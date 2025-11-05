Obiettivo: rendere la pratica sportiva accessibile a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 6 e i 18 anni e ai giovani con disabilità tra i 5 e i 26 anni.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha deciso di assegnare Buoni per lo sport con l’obiettivo di rendere la pratica sportiva accessibile a tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni e ai giovani con disabilità tra i 5 e i 26 anni.

Il Comune mette a disposizione 25mila euro per i Buoni per lo sport

Quest’anno, per garantire un’accessibilità ancora più ampia, l’Amministrazione comunale ha deciso di aumentare il valore massimo di attestazione Isee per la partecipazione al bando da 25mila euro delle precedenti stagioni sportive a 30mila euro. Lo stanziamento dell’Amministrazione comunale quest’anno è salito a 25 mila euro rispetto ai 22 mila dell’anno scorso.

“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla diffusione dello sport tra i giovani, agevolando le famiglie e aiutandole a sostenere le spese di iscrizione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive della nostra città – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – Lo sport è essenziale per la crescita personale e sociale di ragazze e ragazzi e deve quindi essere accessibile a tutti”. “Il Comune promuove l’inclusione ed è impegnato nel diffondere in particolare la pratica sportiva dei minori – dichiara l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi – Quest’anno abbiamo deciso di ampliare la platea dei potenziali partecipanti al bando, alzando da 25 a 30 mila euro la soglia massima di attestazione dell’Isee. Un investimento importante, a supporto delle famiglie cesanesi”.

Domande entro il 30 novembre

Le famiglie a cui è rivolta l’agevolazione devono essere residenti a Cesano Maderno ed iscrivere i figli ad un’attività sportiva a livello dilettantistico per una durata di almeno tre mesi consecutivi. Le domande, comprensive dell’attestazione Isee e della documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione ad associazioni e società sportive, dovranno essere compilate entro domenica 30 novembre 2025 accedendo sul sito del Comune alla procedura on line dedicata Buoni per lo sport 2025.

Verranno erogate le seguenti tipologie di buoni: