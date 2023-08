Predisposto dai servizi Comunali di Desio un “Vademecum per la corretta realizzazione ed utilizzo dei sottotetti”. Si tratta do un manuale semplice e operativo nato dall'esigenza di meglio disciplinare la corretta realizzazione di questi spazi.

Il Comune predispone un vademecum per il corretto recupero ed utilizzo dei sottotetti

"L’esperienza nell’istruttoria delle pratiche edilizie da parte degli uffici del Settore Governo del Territorio, nonché quella maturata durante l’attività di vigilanza urbanistico-edilizia nel Comune di Desio, hanno fatto emergere la necessità di meglio disciplinare la corretta realizzazione degli spazi di sottotetto - si legge nella nota del Comune - in occasione della redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 3 aprile 2023, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 12/2005, in attuazione della D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695".

Utile per i proprietari di immobili e per i tecnici del comune

Gli uffici hanno quindi predisposto un “Vademecum per la corretta realizzazione ed utilizzo dei sottotetti”, che cerca di fornire uno strumento concreto ed affidabile che ha lo scopo, da un lato, di orientare i proprietari degli immobili e i professionisti del settore ad adottare le procedure più corrette, e, dall’altro lato, è utile sia ai tecnici comunali per istruire al meglio le pratiche edilizie, sia alla Commissione comunale per il paesaggio, che è chiamata a valutare l’impatto degli interventi di recupero dei sottotetti.

Non si tratta di uno strumento definitivo, ma di un manuale pratico ed operativo, orientato alla semplificazione amministrativa ed alla migliore comprensione delle regole da parte di tutti, che verrà aggiornato, parallelamente all’evoluzione della normativa di settore nazionale, regionale e locale, nonché degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

IL VADEMECUM è CONSULTABILE A QUESTO LINK

"Uno strumento per velocizzare le pratiche"