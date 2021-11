Il Comune si illumina contro la violenza sulle donne

Concorezzo

Capitanio: "Un segnale di vicinanza a tutte quelle donne che stanno affrontando questo incubo".

Tra i tanti comuni brianzoli che in questi ultimi giorni hanno aderito o organizzato iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne c'è anche quello di Concorezzo.

Il Comune di Concorezzo si illumina di arancione

Giovedì 25 novembre infatti la facciata del Municipio sarà illuminata di arancione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Si tratta di un modo per sensibilizzare la cittadinanza su un tema quanto mai attuale e che purtroppo occupa quotidianamente le pagine di cronaca- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Illuminare il nostro Comune di arancione vuole essere proprio il simbolo della necessità di non spegnere mai i riflettori su questo tema e un segnale di vicinanza a tutte quelle donne che stanno affrontando questo incubo. Il Comune vuole essere, anche in questo caso, un porto sicuro dove trovare un sostegno e una guida anche in queste drammatiche situazioni”.

Nella giornata di domani anche il Comune di Vimercate si illuminerà di arancione sposando la stessa causa. La facciata del Municipio resterà illuminata fino al prossimo 10 dicembre.