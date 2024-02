Il Consiglio regionale chiede verità e giustizia per Luca Attanasio e approva all'unanimità una mozione che chiede a Regione Lombardia un "rinnovato impegno" perché si possa giungere a verità e giustizia, dando continuità alle iniziative dei mesi scorsi quando si chiese al Governo di farsi parte attiva ai fini della ricostruzione delle responsabilità.

Consiglio regionale chiede verità e giustizia per Luca Attanasio

L'obiettivo è quello di "attivarsi ulteriormente in tutte le sedi competenti e presso il Governo italiano affinchè si ottengano verità e giustizia per l’ambasciatore Luca Attanasio, originario di Limbiate, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo, assassinati in Congo il 22 febbraio 2022 nel corso di un agguato armato".

La discussione

La mozione è stata approvata in vista anche dell’udienza del 13 febbraio del processo a due funzionari del World Food Programme, ed è stata

illustrata da Onorio Rosati (AVS), primo firmatario, e sottoscritta da consiglieri PD, Patto Civico e M5Stelle. Sono intervenuti nel dibattito, nel corso del quale sono state concordate modifiche al testo, i Consiglieri Matteo Forte (FdI), Pierfrancesco Majorino (PD), Michela Palestra (Patto Civico), Lisa Noja (Azione-Italia Viva), Paola Pizzighini e Paola Pollini (M5Stelle), Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale), Alessandro Corbetta (Lega) e il Sottosegretario Raffaele Cattaneo.

Al dibattito ha assistito il padre di Luca, Salvatore Attanasio, e a lui i Consiglieri alzandosi in piedi hanno indirizzato un applauso di solidarietà e vicinanza.

Il padre di Luca Attanasio incontra il presidente della Regione Attilio Fontana

Il papà dell'ambasciatore originario di Limbiate ha incontrato anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha commentato:

"Con il padre di Luca Attanasio abbiamo condiviso la necessità di giungere alla verità dei fatti che hanno portato all'uccisione di suo figlio. Fin dall'inizio di questa triste vicenda siamo stati al fianco della famiglia conferendo, in memoria di Luca, il 'Premio Rosa Camuna', il più importante riconoscimento della Regione Lombardia".

Positivo il commento di Alessandro Corbetta

A commento della mozione approvata in Consiglio Regionale le parole del Presidente del Gruppo Lega di Regione Lombardia, Alessandro Corbetta: