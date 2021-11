Il Controllo del Vicinato cresce e si aggiorna

albiate

Ben riuscita la quinta edizione del corso per i coordinatori del Controllo del Vicinato (Cdv) che ha coinvolto le province di Monza e della Brianza e di Lecco.

Il Controllo del Vicinato

Il Controllo del Vicinato è un gruppo organizzato di civili dedicato alla prevenzione del crimine e degli atti vandalici nel proprio quartiere. Il referente per la zona di Monza e Brianza è Raul Piemonti. L’incontro si è svolto in villa Campello ad Albiate dopo i saluti istituzionali del sindaco Giulio Enea Redaelli che ha evidenziato l’importanza della sinergia fra cittadini e forze dell’ordine per sventare episodi di microcriminalità nei nostri territori. I coordinatori presenti sono stati 35 e hanno rappresentato rispettivamente 20 comuni targati Monza Brianza e 5 Lecco. A fine lavori il coordinatore unico, Raul Piemonti, si è dichiarato soddisfatto della tavola rotonda sottolineando l’importanza delle testimonianze del sindaco di Seregno, Alberto Rossi, e del suo assessore alla Sicurezza, William Viganò, che hanno evidenziato l’apporto "umano" del Cdv fra i propri cittadini. Online è intervenuto anche il presidente Acdv, Ferdinando Raffero, direttamente da Torino.

Il coordinatore unico

"Ci tengo a ribadire che nell’associazione non conta il colore politico dei partecipanti in quanto apartitica e lo hanno dimostrato chiaramente gli interventi fatti in sala e il lavoro svolto in questi anni" ha dichiarato Piemonti. Le segnalazioni di fatti di cronaca posso essere fatte via mail all'indirizzo di posta elettronica raul.piemonti@acdv.it. Di recente a Triuggio è stata fatta la segnalazione di un tentato furto a Tregasio, in via Don Luigi Sturzo. Attualmente il Controllo del Vicinato a Triuggio c'è ma solo nella zona di Montemerlo e qualche altra famiglia sparsa in paese. Sarebbe utile che si formasse un gruppetto di controllo anche nella frazione di Tregasio.