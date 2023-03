"Il Coraggio dei Giusti", Desio celebra i coniugi Cattaneo e madre Teresa

Desio celebra Elvira ed Ernesto Cattaneo e madre Teresa Tamanza, proclamati "Giusti" per aver salvato Giuditta Kleinman dalle persecuzioni naziste.

Desio celebra i coniugi Cattaneo e a suor Teresa Tamanza

La città celebra "Il coraggio dei Giusti" Elvira ed Ernesto Cattaneo e Madre Teresa Tamanza, di Desio, proclamati "Giusti del mondo" per aver salvato Giuditta Kleinman dalle persecuzioni naziste. Dedicato a loro un momento per rendere omaggio alla loro azione. A mettere in evidenza l'importanza del loro gesto è stato il sindaco, Simone Gargiulo, con l’assessore alla Cultura Samantha Baldo. Per ricordarli, l'associazione "Senza Confini" ha chiesto all’Amministrazione di intitolare un albero e una targa, all’interno del "Giardino dei Giusti" presente alla scuola primaria Gavazzi, anche a Suor Teresa come riconoscimento per quello che ha fatto. Hanno voluto dare un contributo anche Giovanna Auteri, nipote dei coniugi Cattaneo e Madre Gabriella Tettamanzi che ha voluto raccontare la storia di suor Teresa che, dopo Elvira ed Ernesto, si prese cura di Giuditta Kleinman.

Coinvolti gli studenti della scuola primaria Gavazzi

Coinvolti gli alunni della primaria Gavazzi, che ben conoscono la storia di Giuditta Kleinman e dei coniugi Cattaneo, hanno rappresentato l’arresto di Lea Ellert e di Anna Haselnuss, rispettivamente nonna e madre della piccola Giuditta avvenuto nel dicembre 1943 a Desio.