Orgoglio novese

La puntata andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21,35.

Il Coro Rejoice Gospel ospite a "D'Iva" di Iva Zanicchi

Il Coro Rejoice Gospel di Nova Milanese ospite a "D'Iva" di Iva Zanicchi. Il programma va in onda su Canale 5 e ripercorre la vita di una delle voci simbolo della musica italiana. Ogni appuntamento è carico di aneddoti, racconti, amici e tanta musica. La puntata andrà in onda questa sera alle 21,35: il coro gospel novese farà da accompagnamento ad alcune delle sue canzoni.

Questa sera su Canale 5: "Una bellissima esperienza"

"Una bellissima esperienza - ha affermato Gianluca Sambataro, direttore del coro - Il nostro gruppo è stato selezionato tra tanti altri candidati. La scelta è ricaduta sul Rejoice Gospel Choir per la qualità delle voci e per il suo spirito". Questa sera gli spettatori del piccolo schermo potranno ascoltare buona musica: "Ci sarà un gran finale con la canzone Amazing Grace, un brano del 1975 che Iva Zanicchi canterà in lingua italiana - ha continuato il musicista - Ascolterete un arrangiamento particolare. Noi siamo stati un supporto vocale, ma siamo sinceri: nel fiore dei suoi 81 anni, Iva Zanicchi ha una voce incredibile".

