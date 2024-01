Il corpo di Polizia locale Brianza Est celebra San Sebastiano con una cerimonia molto partecipata. In tantissimi hanno preso parte all'iniziativa andata in scena questa mattina, sabato 20 gennaio 2024, a Mezzago.

Come da tradizione in tantissimi hanno preso parte alle celebrazioni di San Sebastiano organizzate dal corpo di Polizia locale Brianza Est. Il Comando, che segue i Comuni di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago, sembra aver superato le incomprensioni delle ultime settimane (culminate con lo scontro tra il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni e quello di Ornago Daniel Siccardi) e ha dato vita a una grande mattinata di festa per celebrare il suo Santo patrono, San Sebastiano. I rappresentanti delle quattro amministrazioni comunali, delle Forze dell'ordine del territorio e della Comunità pastorale Santa Maria Maddalena si sono ritrovati a Mezzago, negli spazi della parrocchia dell'Assunta. Dopo la Messa celebrata dal parroco don Arnaldo Mavero, i sacerdoti hanno benedetto gli agenti e i loro mezzi di trasporto. Successivamente a prendere la parola sono stati i sindaci dei quattro Comuni, a cominciare dal "padrone di casa" Massimiliano Rivabeni.

"Da parte mia non posso che ringraziare tutti gli agenti e i rappresentanti delle Forze dell'ordine, Polizia locale e Carabinieri, per la collaborazione di questi anni - ha spiegato il primo cittadino mezzaghese - Io, come i miei colleghi, siamo al termine di un quinquennio amministrativo non semplice, in cui abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, a cominciare dal dramma della pandemia. Un ringraziamento va anche al parroco don Arnaldo Mavero, al vicario parrocchiale don Marco Fumagalli e a tutti i sacerdoti della nostra Comunità pastorale per l'ospitalità odierna. Grazie alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e a tutte le persone che indossano una divisa e si dedicano al servizio pubblico".

Successivamente a prendere la parola sono stati i sindaci di Cavenago, Davide Fumagalli, Bellusco, Mauro Colombo, e Ornago, Daniel Siccardi, che a loro volta hanno ringraziato gli agenti per tutto il lavoro svolto in questi anni e sottolineato l'importanza della Convenzione che racchiude i quattro Comuni sotto il Comando Brianza Est.

Al termine della mattinata a prendere la parola è stato il Comandante Alessandro Benedetti, arrivato al 35esimo anno di servizio e al 20esimo da Comandante.

"Anche quest’anno le celebrazioni di San Sebastiano si traducono in un momento di incontro tra noi operatori della Polizia Locale, Istituzioni, Forze dell'ordine, Operatori della Sicurezza e Volontari - ha dichiarato Benedetti - Sono grato a tutti gli intervenuti, la vostra numerosa partecipazione ci dimostra la stima e l’affetto nei nostri confronti, ci riconosce e gratifica più di ogni altra cosa per il lavoro svolto. Saluto con particolare calore i Sindaci i quali partecipano alle celebrazioni nel loro quinto anno di mandato, mi auguro di rivederli tutti l’anno venturo qualsiasi sia il loro ruolo pubblico o privato. A Loro mi è caro dire che sono stati 5 anni di lavoro impegnativo, prima travolti dal Covid, poi dalle varie emergenze climatiche oltre al consueto lavoro che gli amministratori svolgono con noi, costretti spesso a prendere in tempi rapidi decisioni emergenziali cosi come quotidianamente avviene a tutti coloro che operano per la sicurezza. Li ringrazio per la fiducia riposta in questo progetto sinergico, progetto che con i fatti dimostra la bontà dell’idea iniziale e ogni anno che passa sempre più la sua validità. Quest’anno ricorrono i miei 35 anni di servizio e i miei 20 anni da Responsabile di servizio e Comandante, per questo più di tutti ringrazio i miei collaboratori, quelli che quest’anno hanno deciso di intraprendere nuove strade per confrontarsi con realtà professionali diverse dalla nostra e quelli che ancora operano con me, tanti lo fanno da molti anni e solo per questo, per sopportarmi, andrebbe riconosciuto loro un premio particolare. A tutti i miei collaboratori dico grazie, sono orgoglioso del mio gruppo di lavoro ed è principalmente merito loro che per il Comando Brianza Est vengono spese tante parole di elogio e tanta stima".