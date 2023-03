Il corso "Delegati e Antenne sociali" prosegue: in 35 sperimentano le buone prassi nei contesti lavorativi

La finalità è quella di conoscere e sperimentare alcune buone prassi di Promozione della Salute adottabili nei contesti lavorativi. Con questo obiettivo ieri, martedì 28 febbraio, si è tenuto il secondo appuntamento del corso “Delegati e Antenne Sociali” di CGIL, CISL e UIL, promosso dagli Ambiti di Desio e Carate Brianza, che ha visto la partecipazione di Spazio Giovani Impresa Sociale, partner del Piano Locale Gap di ATS Brianza.

Prosegue il corso "Delegati e Antenne sociali"

Gli stand Tempo Zero, Minuti Illimitati e To Drink or not to Drink?, allestiti nella Sala Aurora di Palazzo Borromeo a Cesano Maderno, hanno offerto a 35 delegati e antenne sociali l’opportunità di sperimentare alcune buone prassi di Promozione della Salute adottabili nei contesti lavorativi.

In particolare Iacopo Maffi, psicologo e psicoterapeuta, ha illustrato le esperienze formative che, a pieno titolo, si inscrivono all’interno del Programma WHP, Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro di ATS Brianza.

Iniziative che possono essere adottate in ogni contesto lavorativo

Le iniziative sono gratuite e possono essere realizzate in ogni contesto lavorativo anche non facente parte della Rete WHP: “Tempo Zero, Minuti illimitati” contribuisce all’adozione di strategie di automonitoraggio nella fruizione di schermi, scoraggiando l’ansia di perdersi qualcosa e avvertendo rispetto ai rischi dell’uso notturno di schermi. Invece “To Drink or not to Drink” consente di mettere in gioco le abilità cognitive, di equilibrio e di attenzione simulando le condizioni psico-fisiche di soggetto con un tasso alcolemico alterato.

L'App Ludy2.0

L’evento ha promosso anche l’APP Ludy2.0 come strumento “a portata di smartphone” contenente utili funzionalità tra cui: l’autovalutazione del proprio modo di giocare d’azzardo e la localizzazione dei servizi di trattamento e cura per le dipendenze gratuiti e senza impegnativa del medico di famiglia.