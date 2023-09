A Desio il debutto di don Mauro e don Marco alla festa di San Rocco.

Don Marco vicario parrocchiale a San Giovanni Battista

Da inizio settembre don Marco Villa ha salutato Mezzago e ha iniziato il suo cammino sacerdotale come vicario parrocchiale di San Giovanni Battista a Desio. L’annuncio della sua partenza era arrivato nel mese di luglio, quando una lettera del vicario episcopale, monsignor Luciano Angaroni, ne aveva annunciato il trasferimento. Originario di Cusano Milanino, don Marco Villa durante la Messa per la festa di San Rocco si è rivolto alla sua nuova comunità, di cui sarà la guida nei prossimi anni. "Chi è questo sconosciuto che si presenta oggi qui per la festa di San Rocco?". Durante l’omelia si è presentato così il nuovo parroco della parrocchia di San Giovanni Battista.

"Vi ringrazio perché mi avete accolto subito"

Don Marco Villa ha apprezzato la vivacità del coro che ha accompagnato la Messa delle 10.30 nella sua nuova parrocchia: "San Rocco è stato simbolo di speranza nel futuro, così come molti uomini e donne del mondo. Un santo della carità che ci dà un esempio".

Ha voluto sottolineare che il suo operato

"non è un concentrare tutto al centro, ma la volontà di mantenere insieme le comunità, in cui ognuno ha la sua identità, le sue radici, le sue origini. Non siamo uno contro l’altro, ma siamo tutti discepoli dell’unico Signore Gesù. Vi ringrazio perché mi avete accolto subito, camminiamo insieme con questa fiducia nel Signore".

Un augurio che si concretizzerà nelle prossime settimane certamente al lavoro per la parrocchia.

I saluti del nuovo prevosto, don Mauro Barlassina

I parrocchiani hanno regalato a don Villa un quadro che raffigura la parrocchia "affinché il sacerdote diriga i nostri passi".

Ha concelebrato durante la Messa della festa patronale anche don Mauro Barlassina, il nuovo prevosto della comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino, arrivato al posto di don Gianni Cesena, vicario episcopale a Lecco:

"Rinnovo il saluto, sono arrivato durante la festa di San Rocco, poi avrò da imparare nomi e storie di tanti con l’augurio di camminare insieme. L’impressione è quella di una grande comunità bella e accogliente. E’ stata una bella occasione di conoscersi in una comunità viva".

Domenica 1 ottobre l'ingresso ufficiale

Settembre sarà un mese particolarmente significativo per i fedeli desiani: sabato 23 settembre la comunità saluterà e ringrazierà don Gianni Cesena, nominato vicario episcopale a Lecco, dopo sette anni a Desio. Due i momenti di condivisione con i fedeli: la Messa in Basilica delle 18.30 e poi alle 19.45 una cena che sarà ospitata all’oratorio Beata Vergine Immacolata. Domenica 1 ottobre, in concomitanza con la festa patronale, sarà accolto anche il nuovo prevosto, don Mauro Barlassina. Alle 17.45 è previsto il saluto e l’accoglienza del sindaco e delle autorità in Villa Tittoni, quindi alle 18.30 l’ingresso ufficiale con la Messa in Basilica a cui parteciperanno tutti i sacerdoti delle parrocchie cittadine. Al termine un aperitivo aperto a tutti all’oratorio Beata Vergine Immacolata.