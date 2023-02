Il desiano Roy Paladini imita Michael Jackson e arriva in finale a "Tali e quali"

Il desiano Roy Paladini conquista la finale di "Tali e quali", imitando Michael Jackson. Tutti a fare il tifo per lui sabato 4 febbraio su Rai 1.

Roy Paladini conquista "Tali e quali" con la sua imitazione di Michael Jackson

Il desiano Roy Paladini conquista la finale di "Tali e quali", celebre programma di imitazioni condotto da Carlo Conti in onda il sabato sera su Rai 1. Grazie al trucco e ai costumi impeccabili, e alla sua perfetta imitazione di Michael Jackson, nella puntata di sabato 21 gennaio il desiano ha ammaliato i giudici, conquistando così l’accesso alla finalissima che verrà mandata in onda nella serata di sabato 4 febbraio. "Sono stato premiato perché ho cantato e ballato dal vivo per l’intera performance", ha affermato Paladini che ha portato sul palco del programma una perfetta imitazione di "Beat it", uno dei singoli più venduti e amati di Jackson. "Ho sempre imitato Michael Jackson e grazie a lui e alle sue performance ho imparato tutto – ha raccontato il 44enne – Non ho mai studiato canto e ballo, è stato Jackson la mia scuola".

Il desiano negli anni ha partecipato a vari programmi televisivi

Lo show di Rai 1 è solo uno dei tanti programmi a cui Paladini ha preso parte negli anni: nel 1999 ha partecipato a "Un momento di gloria", condotto da Mike Buongiorno, dove ha anche vinto il premio della critica; nel 2011 ha partecipato a "Italia’s got talent" e nel 2016, invece, è stato ospite a "Caduta libera", condotto da Gerry Scotti, in occasione del "Sosia day". "Il mondo della televisione mi piace molto e mi affascina, anche se sono cosciente che è un’arma a doppio taglio – spiega Paladini – Il piccolo schermo ha il potere di amplificare tutto, le cose belle ma anche le cose brutte". Nella vita di tutti i giorni il 44enne desiano è un artista a tutto tondo e ha fatto della sua passione per la musica e per le imitazioni dei grandi cantanti della storia il suo lavoro.

Oltre alla Tv Paladini si esibisce anche dal vivo imitando altri celebri artisti

A questo proposito, Paladini fa parte di ben due band: "Jackson One", dedicata esclusivamente alle imitazioni di Michael Jackson e "Super star show", con cui porta sul palco le imitazioni di Freddy Mercury, Bruno Mars, Adriano Celentano, James Brown, Elvis Presley e tanti altri. "In tutte le mie esibizioni ho trucco e costumi di scena, cerco di imitare gli artisti in tutto e nel tempo ho affinato la mia tecnica, cercando di migliorare sempre di più", ha poi rimarcato. Il 44enne ha anche un figlio di due anni e mezzo, Leon, a cui ha già trasmesso l’amore per la musica e che, proprio come il papà, ha già iniziato a imitare Micheal Jackson.