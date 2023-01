A Desio al via i lavori per allestire due rotonde sperimentali e temporanee

Due rotonde sperimentali e temporanee al fine di adeguare l'intensità del traffico in costante crescita alle attuali esigenze di sicurezza, rallentare la velocità veicolare e regolamentare un'area già sede di interventi di riqualificazione viabilistica.

A Desio al via i lavori per due rotonde sperimentali e temporanee

Succede a Desio dove a partire da oggi, lunedì 30 gennaio, iniziano i lavori per allestire la nuova configurazione viabilistica degli incroci di via Santa Liberata/Pozzo Antico/Caduti di Nassiriya e di via Mascagni/Giusti.

Saranno realizzate, come detto, due rotonde temporanee e sperimentali con l'allestimento di dossi artificiali in rilievo, evidenziati con zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia. Sarà di 30 Km/h il limite massimo di velocità da rispettare in queste zone.

Incrocio via Santa Liberata/via Pozzo Antico/via Caduti di Nassiriya

Si tratta di un incrocio con i due assi stradali che si intersecano perpendicolarmente, regolamentato dallo STOP – che spesso non viene rispettato - su via Pozzo Antico per chi proviene da nord e su via Caduti di Nassiriya per chi proviene da sud. Qui sarà delineata una minirotatoria parzialmente sormontabile: avrà il vantaggio di rallentare la velocità dei veicoli provenienti da tutte le direzioni, di costringere a una manovra di svolta, nonché di risolvere il problema di limitazione della visibilità, spostando più a sud l’attuale linea di arresto su via Pozzo Antico (sostituita con il DARE PRECEDENZA in immissione nella nuova rotatoria). Per rendere più incisiva la modifica in termini di riduzione della velocità, saranno posizionati quattro dossi artificiali in gomma (uno su ogni innesto) e riconfigurati a norma e messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali.

Incrocio via Mascagni/via Giusti

In questo tratto spesso si verificano incidenti, per lo più causati dal mancato rispetto dello stop da parte degli automobilisti provenienti da via Giusti est e dalla velocità troppo sostenuta di quelli provenienti da via Mascagni. Per questo si interverrà tracciando una minirotatoria, che costringerà a rallentare chi transita su via Mascagni ed elimini, con la realizzazione delle nuove corsie di immissione, la doppia corsia che caratterizza ora l’innesto est della via Giusti. Qui sarà posato un elemento centrale prefabbricato e non sarà consentito il transito ad autocarri di portata superiore alle 6,5 t ai mezzi di trasporto pubblico. La nuova segnaletica metterà innanzitutto in sicurezza gli attraversamenti pedonali, mentre su via Mascagni, in entrambe le direzioni, è previsto il riposizionamento di dossi rallentatori artificiali in gomma.

Per quanto tempo

Entrambi gli interventi sverranno realizzati in modalità temporanea e sperimentati per un periodo di tempo ritenuto consono a valutarne l’efficacia. Solo in un secondo momento, dopo averne valutato il traffico e la transitabilità, sarà effettuato il consolidamento per rendere definitiva la modifica, con le necessarie cordonature, le variazioni dei marciapiedi e la corretta illuminazione