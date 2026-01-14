Il design medese arriva in Vaticano grazie alla poltrona realizzata per Papa Leone XIV

Il design di Meda arriva in Vaticano: la ditta Medea 1905 ha infatti consegnato la poltrona realizzata per Sua Santità Papa Leone XIV.
La ditta Medea 1905 ha realizzato una poltrona per il Papa
“Medea 1905 è onorata di portare in Vaticano la poltrona personale destinata a Sua Santità Papa Leone XIV – fa sapere la nota azienda di via Vignazzola specializzata in arredamenti di alta qualità – Un pezzo unico, eseguito interamente a mano dai nostri artigiani, rivestito in velluto bianco e impreziosito da ricami preziosi dedicati allo stemma del Papa. La nostra iconica Brera entrerà in Vaticano il 14 gennaio, accogliendo Sua Santità con l’auspicio che possa accompagnare momenti di serenità e raccoglimento. Portare l’artigianalità di Meda in un luogo così simbolico è per noi motivo di profondo orgoglio e gratitudine”.
Presente anche il sindaco all’incontro con il Papa
All’incontro con il Pontefice, avvenuto oggi, mercoledì 14 gennaio, nella prestigiosa sala Paolo VI, c’era anche il Comune di Meda, rappresentato dal sindaco Luca Santambrogio:
“Questo importante evento ha avuto luogo in occasione della cerimonia di consegna della poltrona “Brera”, un’opera di alta maestria artigianale realizzata dall’azienda medese Medea1905 – dichiarano dal Comune – La partecipazione del sindacoa questa significativa manifestazione non solo testimonia l’impegno del nostro Comune nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze, ma anche la nostra dedizione a promuovere la cultura e l’arte, sempre in dialogo con le istituzioni. Ringraziamo Medea1905 per il suo contributo e per aver portato Meda alla ribalta internazionale. E’ un onore che ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Insieme, continuiamo a lavorare per rendere Meda un luogo di eccellenza, cultura e comunità”.