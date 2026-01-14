Il design medese arriva in Vaticano grazie alla poltrona realizzata per Papa Leone XIV

Il design di Meda arriva in Vaticano: la ditta Medea 1905 ha infatti consegnato la poltrona realizzata per Sua Santità Papa Leone XIV.

La ditta Medea 1905 ha realizzato una poltrona per il Papa

“Medea 1905 è onorata di portare in Vaticano la poltrona personale destinata a Sua Santità Papa Leone XIV – fa sapere la nota azienda di via Vignazzola specializzata in arredamenti di alta qualità – Un pezzo unico, eseguito interamente a mano dai nostri artigiani, rivestito in velluto bianco e impreziosito da ricami preziosi dedicati allo stemma del Papa. La nostra iconica Brera entrerà in Vaticano il 14 gennaio, accogliendo Sua Santità con l’auspicio che possa accompagnare momenti di serenità e raccoglimento. Portare l’artigianalità di Meda in un luogo così simbolico è per noi motivo di profondo orgoglio e gratitudine”.

Presente anche il sindaco all’incontro con il Papa

All’incontro con il Pontefice, avvenuto oggi, mercoledì 14 gennaio, nella prestigiosa sala Paolo VI, c’era anche il Comune di Meda, rappresentato dal sindaco Luca Santambrogio: