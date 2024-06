Il diacono ha lasciato la comunità

Il diacono Cosimo Iodice ha lasciato la comunità pastorale «Sacro Cuore» di Triuggio dove era in servizio dal novembre 2022.

«Quello che doveva essere solo un anno di formazione, iniziato nel 2022, si è trasformato inaspettatamente in una destinazione quinquennale del neo diacono alla nostra comunità pastorale - scrive il parroco, don Damiano Selle, sull’informatore parrocchiale - ma altrettanto inaspettatamente la destinazione quinquennale è finita già al termine del primo anno. La famiglia di Cosimo (papà di quattro figli), costretta a lasciare l’alloggio affittato a Seregno, cercava una soluzione abitativa in zona ma né a Triuggio né nelle comunità del nostro decanato (Besana, Carate, Giussano...) e in quelli vicini è stato possibile reperire un appartamento sufficiente grande da ospitare i sei membri della famiglia a costi ragionevoli. Purtroppo, Cosimo e i suoi famigliari sono stati costretti a trasferirsi a Ferno, in provincia di Varese, una soluzione che rende impraticabile il suo servizio a Triuggio con la necessaria agilità».