Il fratello morì in un incidente in moto, lei cerca i suoi amici per onorarne la memoria

Il fratello morì in un incidente in moto, lei ora cerca i suoi amici per onorarne la memoria. E' un appello toccante quello lanciato in rete da Giuditta Donchi: la donna infatti, come riportano i colleghi di PrimaMerate.it sta organizzando una commemorazione per ricordare il fratello Matteo Donchi, originario di Briosco e residente a Vimercate, scomparso a fine agosto dello scorso anno in un drammatico incidente avvenuto a Garlate.

Cerca gli amici del fratello morto in moto per onorarne la memoria

"Sto organizzando un momento in ricordo di mio fratello Matteo - ha scritto la donna in rete - Mi piacerebbe invitare gli amici che si trovavano con lui a Lecco ma non li conosco. Chiedo quindi una mano per aiutarmi a rintracciarli e poi coinvolgerli, se desiderano, in questo piccolo ma intenso evento".

Donchi, grande appassionato di moto, aveva 47 anni. Andava spesso nel Lecchese. Il centauro, il 20 agosto del 2023, si trovava a Garlate. Era in sella alla sua Ducati rossa e stava percorrendo la Strada Provinciale 72 quando si era trovato davanti una Bmw, condotta da un 31enne proveniente dalla direzione opposta, in procinto di svoltare in via Filippetta.

Impossibile per il motociclista evitare l’impatto: Donchi aveva urtato l’auto nella parte posteriore, era stato sbalzato di sella ed era finito contro una seconda auto, una Volkswagen Tiguan, diretta verso Olginate che dopo l’urto si era schiantata contro il muro a bordo strada. Per lui non c'era stato nulla da fare.

Il conducente della Bmw non si era fermato. Aveva lasciato l'auto nel parcheggio di via Filippetta e - in stato di shock - si era allontanato per alcune ore, per poi ripresentarsi più tardi visibilmente sconvolto tanto che si era reso necessario il trasferimento in ospedale anche per lui.