Il generale Vannacci lancia la campagna elettorale di Andrea Villa

Il generale Roberto Vannacci a Desio per lanciare la candidatura a sindaco di Andrea Villa e il Centrodestra (alla guida di una coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Desio ideale e Movimento Indipendenza). Non si è fatto attendere, anzi, è arrivato in anticipo. Foto di rito e autografi, Vannacci non si è sottratto e ha parlato dal palco. Affondi in direzione dell’Europa e del Centrosinistra, applausi e cori per lui. In piazza anche qualche oppositore. Ha elogiato le Forze dell’ordine, e ha chiesto di andare a votare: "E quella decima sulla scheda elettorale mettetela al posto giusto – ha evidenziato indicando la X – al posto giusto. Buona vittoria", ha detto incitando Villa. Presente sul palco anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta, e ad ascoltare il generale sindaci della Lega e del Centrodestra, oltre che diversi amministratori brianzoli.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il generale Vannacci boccia l'Europa e parla di sicurezza

Il generale Vannacci ha esordito ringraziando per il “caloroso benvenuto”, e ha scagliato l'attacco frontale a Ursula Von der Leyen “Non le hanno fatto passare il riarmo e si è presa una legnata”. Ha parlato di mancanza di sicurezza, baby gang e di immigrazione clandestina, e nel tracciare il quadro ha sottolineato:

"Questo è quello che ci ha regalato vent’anni di guida di Sinistra dell’Europa e anche la guida di Sinistra italiana. Che ci sia un collegamento oggettivo tra chi delinque e l’immigrazione illegale non lo dico io ma i dati del ministero. La Sinistra parla di immigrati usando parole come inclusione, integrazione, umanità, ma sapete cosa c’è dietro? La cassetta elettorale. Vogliono i loro voti".

Vannacci ha insistito: “Blocchiamo l’immigrazione clandestina, mandiamo a casa chi è venuto qui illegalmente. Il giorno in cui in Italia si entra solo con un visto sul passaporto sarà il giorno in cui la legalità sarà ristabilita”. E “chi nuoce alla società deve essere messo in condizione di non non farlo. Bisogna presidiare le nostre zone, le nostre case, non dobbiamo lasciarle abbandonate. Ci dobbiamo tenere stretto il nostro territorio, dobbiamo denunciare per rendere la vita impossibile a questi delinquenti. Terrorizziamo i delinquenti”, l’invito del generale

Un pensiero per Papa Francesco

Ha parlato anche di politiche economiche, di un’Europa "che non funziona", ha puntato il dito contro Green Deal "che ha distrutto il made in Italy".

"Abbiamo un’Unione Europea che non fa nulla per fermare una guerra nel nostro continente, figlia di un mondo al contrario - ha rincarato la dose - Questa Europa non funziona, non riconosce la sovranità popolare. Riprendiamoci la nostra sovranità, il nostro diritto di decidere del nostro futuro, perché il nostro destino lo vogliamo nelle nostre mani. Tutti parlano degli effetti dei dazi di Trump, ma oggi non li vediamo ancora, se siamo così è per vent’anni di politica social-democratica in Europa, di politiche scellerate, totalmente cieche, guidate solo dall’ideologia. L’economia Europea non è cresciuta, e questo grazie alla scelta della decrescita felice”.

Ha poi continuato: “Noi dobbiamo incrementare la nostra ricchezza e il nostro benessere, perché senza ricchezza non si hanno neanche diritti. Il consigliere regionale Alessandro Corbetta ha invece ricordato il Papa di Desio e chiesto un applauso per Papa Francesco: "Onoriamo sempre le nostre radici cristiane", le sue parole.

Villa: "Siamo per la legalità. Per chi rovina la città, spacca e disturba a Desio non ci deve essere posto"

Quindi la parola al candidato sindaco, Andrea Villa: "Abbiamo bisogno di buonsenso, che è quello che deve caratterizzare la nostra azione politica. Nel 2021 siamo riusciti a vincere con la promessa di garantire più sicurezza per Desio, nei tre anni di Amministrazione abbiamo lavorato per mantenere quello che abbiamo promesso. Abbiamo aumentato la pianta organica della Polizia Locale. Avevamo promesso di migliorare il nostro sistema di videosorveglianza e l’abbiamo fatto, volevamo rendere Desio una città un po’ più illuminata e ce l’abbiamo fatta. In gran parte della nostra città ci sono luci nuove. Abbiamo rimesso il servizio di pattugliamento in centro, dotato la Polizia Locale di nuovi mezzi, ad esempio l’ufficio mobile inaugurato a novembre. Queste sono azioni concrete che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare. La voglia di vivere in una città più sicura ce l’abbiamo tutti. Io a Desio ho sempre vissuto e vedo cosa serve. Andiamo quindi a votare e dobbiamo dirlo a tutti quelli che conosciamo. E’ importante perché ci ricordiamo tutti come sono andati i dieci anni di Centrosinistra nella nostra città, per favore archiviamoli. Il futuro di Desio non può essere che nelle mani di una coalizione che seppur tra difficoltà è riuscita a fare quello che ha promesso, che è il Centrodestra unito". E ha aggiunto:

"Tutti dicono che a Desio non c’è niente e va tutto male. Non è vero. In centro ci sono nuovi esercizi commerciali, che prima non c’erano. Qualcuno resta aperto la sera. Se è così la gente esce e questo disincentiva chi, invece, va in giro o a rompere i cestini o a spaccare le panchine. Molte volte le forze dell’ordine sono intervenute. Bisogna agire subito per far capire come devono funzionare le cose in una città perbene. Per chi rovina la città, spacca e disturba a Desio non ci deve essere posto".

Vannacci: "Prendete gli elettori per le orecchie e portateli a votare"

Villa ha invocato la certezza della pena, "perché le forze dell’ordine non devono vedere vanificato il loro lavoro, ma le regole devono essere cambiate a livello più alto. E i cittadini devono denunciare - ha sollecitato dal palco - Noi siamo per la tutela della legalità. Vogliamo tornare a essere orgogliosi di essere cittadini desiani". Poi l’appello al voto, "l’esercizio più pacifico e democratico per decidere chi sono i propri rappresentanti". Infine il consiglio del generale, ora entrato nella Lega (“Sono stato eletto come deputato della Lega, la mia è coerenza. E ora cercherò di vannacizzarla”):

“Prendete gli elettori per le orecchie, andate a prenderli tutti, portateli a votare, è il dovere civico di ogni cittadino. Quella decima mettetela dalla parte giusta. Le guerre prima si vincono e poi si combattono. E voi avete già vinto perché siete una coalizione unita, dall’altra parte invece litigano”. Portate la gente a votare, portate a casa il risultato”.