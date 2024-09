Verde, come la speranza. La speranza si trovare presto una cura definitiva. Con questo intendo il Comune di Desio ha aderito anche quest'anno alla XVII Giornata Nazionale SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica promossa da AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il "gioiello" di Desio si tinge di verde: un messaggio di speranza per i malati di SLA

Sabato 14 settembre 2024 Villa Tittoni, il gioiello artistico piu’ prezioso della città, si tingerà di verde, con l’intento di sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia rara che non ha ancora una cura definitiva, un gesto di speranza e solidarietà verso tutte le persone colpite dalla SLA.

“Questa iniziativa vuole trasmettere un messaggio di supporto, incoraggiamento e determinazione a tutti coloro che combattono contro questa malattia, così come alle loro famiglie e alle persone al loro fianco”, commenta il Sindaco Simone Gargiulo.

La Giornata Nazionale

Nasce con l’intento di ricordare il primo “sit-in” dei malati di SLA che, il 18 settembre 2006, si riunirono in Piazza Bocca della Verità a Roma per sensibilizzare le massime istituzioni del Paese sui loro problemi, al fine di favorire un’appropriata gestione della malattia e un’adeguata presa in carico.

L’edizione 2024, Una luce di speranza per la Ricerca

La XVII Giornata Nazionale SLA, che si celebrerà domenica 15 settembre 2024 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha ottenuto nuovamente il Patrocinio dell’A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani che, dal 2019, sostiene l’iniziativa «Coloriamo l’Italia di Verde». Nella notte della Vigilia, infatti, centinaia di monumenti italiani si illumineranno di una luce verde a ricordare la speranza che, da nord a sud, ci vede uniti nella certezza che la Ricerca, speriamo il prima possibile, riuscirà a sconfiggere la SLA.

Perché il verde

Verde: il colore della speranza, della vitalità, della natura… e come il colore rappresentativo di AISLA. Nata nel 2018 da un’idea di alcuni volontari, l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde” ha contagiato, nel tempo, moltissimi comuni italiani. Anche nel 2023, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre, una luce verde ha illuminato centinaia di monumenti in tutta Italia. Entusiasmante, per il primo anno, anche la numerosa adesione volontaria di diversi Sindaci e Comuni, grazie all’appello portato avanti direttamente da ANCI e riproposto anche per il 2024. L’iniziativa, nata nel 2008 con circa 80 adesioni ha superato i 200 Comuni e monumenti colorati di verde nell’edizione precedente. L’obiettivo, al 41° anniversario dell’associazione, è raggiungere il più alto numero di monumenti colorati. (Fonte: www.aisla.it)