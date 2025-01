Ieri sera, a Roma, all’auditorium Parco della Musica, il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi hanno partecipato all’evento ufficiale di presentazione del Giro d'Italia 2025. Ora sì che è ufficiale: Cesano Maderno si tingerà di rosa il prossimo 29 maggio, per l’arrivo della 18ª tappa della corsa.

Il Giro d'Italia 2025 fa tappa a Cesano Maderno

Giovedì 29 maggio, infatti, è prevista la frazione da Morbegno, in Valtellina, a Cesano Maderno, per un totale di 144 chilometri. In quella che sarà una tappa per i velocisti, che passerà anche dalla Brianza lecchese, ci sarà un circuito finale in città con volata sul centralissimo corso Roma.

"A breve presenteremo un ricco programma di eventi ed iniziative che ci accompagneranno fino alla data di arrivo della tappa", annuncia il sindaco Gianpiero Bocca da Roma.

Dal 9 maggio al 1 giugno

La corsa rosa, da venerdì 9 maggio a domenica 1 giugno, partirà dall'Albania, dove si svolgeranno le prime tre tappe, e terminerà a Roma, che ospiterà per la settima volta l'arrivo: 3.413 i chilometri per 52.500 metri di dislivello. I corridori dovranno affrontare due prove a cronometro individuale per un totale di 42,3 km; 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna. Saranno circa 38 i km di sterrato: 30 di strade bianche nel finale della tappa di Siena e 8 sul Colle delle Finestre che sarà anche La Cima Coppi del Giro con i suoi 2.178 metri. La Montagna Pantani sarà il Passo del Mortirolo mentre la Tappa Bartali sarà la Gubbio-Siena.