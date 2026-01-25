L’anno scorso il Giro d’Italia, quest’anno il Giro d’Italia di handbike, la disciplina del ciclismo paralimpico per atleti con disabilità agli arti inferiori. La mattina di domenica 21 giugno Cesano Maderno ospiterà l’arrivo di una gara internazionale del Giro d’Italia di handbike, uno degli eventi paralimpici più importanti d’Europa.

Il Giro d’Italia di handbike fa tappa in città

“Sport vero, grande preparazione atletica, velocità e spettacolo”: il cesanese Fabio Pennella, che del Giro d’Italia di handbike è il presidente, racconta così la disciplina sportiva portata al grande pubblico italiano da Alex Zanardi, il campione diventato un simbolo di forza, determinazione e rinascita. E annuncia “non solo una grande giornata di sport, ma anche un’occasione per lanciare un potente messaggio di inclusione”. Per lui, classe 1981, sarà un giorno di doppia festa:

“Porto, o meglio, riporto il Giro nella mia città e lo faccio nel giorno del mio compleanno. Non potevo farmi regalo più bello. Sarà una giornata di sport, inclusione e orgoglio per la nostra comunità e spero davvero di vedere tanta Cesano Maderno lungo il percorso. Sarà strepitoso vedere correre gli atleti dell’handbike sulle strade della nostra città”.

Cinque chilometri nel centro storico

Il percorso sarà lungo quasi 5 chilometri, “in gran parte nel centro storico cittadino: con il comandante della Polizia Locale stiamo studiando un tracciato spettacolare, che lascerà tutti a bocca aperta – anticipa Fabio Pennella, che intanto è già al lavoro per l’edizione 2027 – Assicuriamo il minor impatto possibile sulla viabilità”.

Cesano Maderno sarà la seconda tappa: prima quella di Noventa di Piave (29 marzo), poi quelle di Monfalcone (12 luglio), Carugate (6 settembre) e Biella (4 ottobre) per la finalissima. Il Giro d’Italia di handbike, come detto, era già stato in città. Nel 2016. “Questa edizione, la sedicesima, a differenza delle altre sarà un’edizione internazionale. Le tappe saranno tutte classificate UCI (Unione Ciclistica Internazionale) C1 e valide per il ranking mondiale per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028”, spiega il presidente Pennella.

Sport e inclusione vanno a braccetto

Si attendono in città atleti e appassionati in arrivo da tutta Italia e da diverse nazioni europee. “Ma non solo: abbiamo già ricevuto iscrizioni dal Brasile”, dice Pennella. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale: