A Cesano Maderno presentata la 18esima tappa del Giro d'Italia

Presentata ieri sera, in un auditorium Disarò gremito, la 18esima tappa del Giro d'Italia 2025, la Morbegno - Cesano Maderno in calendario per il prossimo 29 maggio.

E' stata l’occasione per presentare il logo di Cesano Maderno città di tappa, il circuito interno che per ben due volte attraverserà la città e il palinsesto di eventi collaterali organizzati dal Comune in collaborazione con le società sportive, le realtà associative e gli operatori commerciali. Per il logo di città di tappa è stato scelto Palazzo Arese Borromeo: lo storico edificio seicentesco è accompagnato dal nome di Cesano Maderno combinato alla bicicletta, con le due ruote a tratteggiare le lettere finali.

L'arrivo è previsto all'incrocio tra Corso Roma e Via Federico Borromeo. La carovana ciclistica attraverserà quindi queste vie: Corso Roma, Corso Libertà, Piazza Vittorio Veneto, Via Torrazzo, Via Garibaldi, Via Barbarossa, Via San Carlo, Via Dei Mille, Via De Medici, Via Po, Via Trento, Via Don Luigi Viganò, Seregno (Via Colzani, Via Ripamonti, Via Bacone), Via Cassina Savina, Via Tazzoli, Viale Rimembranze, Via Del Carso, Via Pogdora, Via Padova, Via Trento, Via Molino Arese, Via Monte Resegone, Via San Luigi, Via Manzoni, Tangenziale Sud Via Col Di Tenda, Corso Roma.

Gli eventi collaterali

Mostre, laboratori, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, gare sportive, mercatini, notti in rosa, spettacoli e tanto altro ancora. Il palinsesto di eventi organizzati da marzo fino al 29 maggio è ricco e variegato: in questi mesi sono previste anche le inaugurazioni di due nuove piste ciclabili, che collegheranno la città con i Comuni limitrofi (pista ciclabile di via Anna Frank e pista ciclabile Cesano Maderno – Bovisio Masciago), iniziative legate al sociale e al benessere fisico.

Tra le iniziative in programma: la mostra “Ladri di Biciclette”, fotografie del Neorealismo nell’Italia della Rinascita, in collaborazione con Admira, a Palazzo Arese Borromeo, dal 15 marzo al 2 giugno; Palazzo in rosa, balconi in rosa e vetrine in rosa dal 2 al 29 maggio; Camminata in rosa delle scuole dell’Infanzia nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo il 6 maggio; presentazione del libro “Il Giro d’Italia Illustrato” di Marcarini e Cervi il 7 maggio a Palazzo Arese Borromeo; mostra fotografica “Due ruote in rosa” di Fabrizio Delmati dal 23 maggio all’8 giugno all’auditorium Disarò; la Notte in Rosa nel centro storico il 23 maggio; il talk “Storie di olimpionici a due ruote. Lella Menuzzo e Marco Aurelio Fontana” a Palazzo Arese Borromeo il 25 maggio.

Ospiti speciali del talk show condotto da Paolo Mei, lo speaker del Giro, i campionissimi Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Beppe Saronni e Riccardo Magrini, per la gioia degli appassionati di ciclismo che li hanno acclamati e applauditi. Con loro, il presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e un cesanese d'eccezione, il dirigente di Rcs Sport Stefano Allocchio. In mezzo al palco il sindaco Gianpiero Bocca e il trofeo Senza Fine che premia il vincitore del Giro d’Italia.

A Cesano Maderno per la prima volta l'arrivo di tappa

Il sindaco Gianpiero Bocca nel ringraziare “tutta la comunità cesanese per la straordinaria partecipazione, la Giunta, il Comitato di Tappa e il suo presidente Giuseppe Fontana, gli sponsor che hanno già confermato il proprio supporto, le società sportive e le realtà associative, commerciali ed imprenditoriali, le autorità, i colleghi sindaci intervenuti e tra loro il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero, ha rimarcato “l’opportunità per Cesano Maderno di avere, per la prima volta nella storia, l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più importanti e attesi a livello nazionale, vetrina mediatica di prestigio anche all’estero, considerata la copertura mediatica internazionale che l’evento assicura ai territori attraversati dalla carovana Rosa”.

Nel suo intervento il sindaco Bocca ha posto in risalto “l’opportunità di promozione e valorizzazione della Città e dei suoi beni culturali, ma anche per gli operatori commerciali cesanesi che, nella giornata di arrivo della tappa, potranno sicuramente beneficiare della massiccia affluenza di pubblico, stimata in circa 100.000 spettatori”.

Fino al 15 marzo è attivo l’avviso pubblico indetto dal Comune per l’adesione degli sponsor, ma sono già numerose e prestigiose le realtà imprenditoriali e commerciali che hanno confermato il supporto alla città per questo evento.