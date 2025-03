Il "grande" contributo desiano alla ricerca

Continua l’impegno della cittadinanza di Desio verso la ricerca e la sensibilizzazione: raccolte cifre importanti grazie al Memorial Mario Sala e alla Stradesio.

Il Memorial Mario Sala

Il Gruppo Marciatori Desio e Mara Calastri, moglie di Mario Sala, si sono riuniti per consegnare la somma raccolta grazie alle iniziative degli scorsi mesi all’Associazione Italiana Studio Pancreas, Aisp, nella persona della presidente dell’associazione Silvia Carrara.

Il 17 novembre 2024, durante il 2° memorial Mario Sala, più di 1500 persone hanno indossato magliette viola, colore simbolo della lotta al cancro pancreatico, e hanno affollato le strade di Desio per passare una giornata insieme e per contribuire alla ricerca. Grazie al loro contributo è stato possibile raccogliere la cifra di 55mila euro.

"Mi è dispiaciuto aspettare così tanto prima di poter comunicare quanto siamo riusciti a raccogliere – ha dichiarato Mara – Oggi finalmente possiamo dare questa cifra così importante alla ricerca".

Il contributo del Gruppo Marciatori

Ai fondi raccolti grazie al memorial di novembre si vanno ad aggiungere i 10mila euro raccolti dal Gruppo Marciatori durante la Stradesio, avvenuta come di consueto all’Epifania.

L'importanza della formazione

"Quello che siamo riusciti a raccogliere in questi mesi è qualcosa di importante – ha affermato Carrara – Questi fondi andranno alla ricerca ma anche e soprattutto alla formazione di nuovi giovani pancreatologi".

"La formazione dei giovani medici è importantissima – ha proseguito il dottor Giovanni Casella, presente alla serata – Anche informare la popolazione lo è: questo tumore insorge per fattori ereditari, ma è importante anche lo stile di vita del paziente; pesano il fumo o la poca attività fisica".

Le parole della moglie di Mario Sala

"Un ringraziamento speciale a nome mio a tutti coloro che hanno reso possibile il Memorial: i cento sponsor, i cittadini di Desio e dei comuni limitrofi, il dottor Casella, la dottoressa Carrara, ma anche le Forze dell’ordine, la Protezione Civile, Avis, Croce Rossa Desio e l’Amministrazione comunale – ha affermato la moglie di Mario Sala, impegnata in prima persona nella raccolta fondi per la ricerca – Da ultimo un grazie va ai Marciatori per il loro supporto e le loro iniziative».