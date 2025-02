Il Gruppo Aido taglia il traguardo dei 20 anni

Importante traguardo per il Gruppo intercomunale Aido di Triuggio, Sovico e Albiate che quest'anni festeggia il ventesimo di fondazione.

Assemblea Aido

Annuale assemblea ordinaria del Gruppo intercomunale Aido di Triuggio, Sovico e Albiate alla presenza dell’assessore Claudia Cattaneo, che ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale di Triuggio, del vicepresidente vicario Aido Regionale, Lucio D’Atri e del presidente provinciale Aido di Monza e della Brianza, Antonio Topputo. La relazione delle numerose iniziative messe in campo dalle volontarie e volontari del Gruppo nell’anno passato nei tre Comuni, per divulgare la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, è stata presentata dalla presidente del gruppo, la dottoressa Cinzia Maria Zurra; la medesima ha anche presentato poi le attività programmate per l’anno in corso.

Il 20esimo di fondazione

I festeggiamenti per il 20esimo di fondazione Aido sono iniziati a Triuggio con la Santa Messa al Santuario di Rancate domenica 12 gennaio. Ci sarà, poi, la presenza in piazza per la Giornata Nazionale della Donazione indetta dal Ministero della Salute ai primi di aprile e per la Giornata Nazionale Aido del "si" alla donazione a fine settembre a Triuggio e Albiate, la tombolata di aprile ad Albiate e quella di novembre, la partecipazione alla Festa dell’Avis ad Albiate, l’incontro con gli studenti delle scuole medie di Sovico e Triuggio, la Notte Bianca ad Albiate e la “Giornata del Cuore” insieme a Brianza per il Cuore e altre associazioni a Triuggio, più la presenza alle feste parrocchiali comunali.

I nuovi iscritti all'Aido

E’ seguito poi il rendiconto economico illustrato dall’amministratrice Patrizia Meregalli, con la presentazione del Bilancio consuntivo 2024 e quello Preventivo 2025; infine si è passati alla discussione delle relazioni e dei bilanci con l’intervento del presidente provinciale Aido, Antonio Topputo, e del vicepresidente regionale vicario, Lucio D’Atri, entrambi soddisfatti dei risultati raggiunti dal Gruppo: 45 nuovi iscritti, per un totale di 1.699 di cui 600 a Triuggio, 524 a Sovico e 575 ad Albiate.

Dichiarazioni di volontà a donare

Soddisfacente anche il numero delle dichiarazioni di volontà a donare gli organi raccolte negli uffici Anagrafe dei tre Comuni: 413 a Triuggio, 436 a Sovico e 385 ad Albiate nel solo 2024, per un totale ad oggi di 5.786 dichiarazioni nei tre Comuni, rispettivamente 2.146 a Triuggio, 1.889 a Sovico e 1.747 ad Albiate, anche queste dovute alla diffusione della cultura della donazione effettuata dai volontari Aido sul territorio.

Da record le donazioni in Italia

Da record poi il numero delle donazioni andate a buon fine in tutta Italia: per la prima volta raggiunti 2.110 donatori che hanno permesso nel 2024 ben 4.692 trapianti dei vari organi, su un totale di circa 8.000 ammalati in lista d’attesa per un trapianto, spesso salva vita. L’assemblea si è conclusa con la votazione all’unanimità delle relazioni e dei bilanci.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 marzo 2025.