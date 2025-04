Il Gruppo di cammino di Cesano Maderno compie un anno e si conferma, con i suoi 296 iscritti, uno dei più numerosi della Brianza.

Il Gruppo di cammino al traguardo del primo anno

"C’è posto per tutti: le Lepri, i più veloci, i Leprotti, chi ha una camminata più lenta, e i Felici e Contenti, chi va con passo tranquillo - spiega l’assessora Cinzia Battaglia, delegata alla Salute - E’ importante che ci sia spazio per tutti perché oltre al movimento uno degli obiettivi del progetto è la socializzazione".

Ottanta camminatori a uscita

Le camminate vedono, in media, la presenza di 80 camminatori. "Ci si incontra, ci si riconosce subito e si crea quel filo comune che unisce" spiega l’assessora Battaglia, che non perde un’uscita, impegni istituzionali permettendo. Il mercoledì, con partenza alle 9.45 dall’ingresso da via Barbarossa, si sta nel Parco Arese Borromeo che "è il luogo ideale per camminare in sicurezza e fare qualche esercizio di stretching . Grazie ad Assp, abbiamo a disposizione anche maglie gialle ufficiali e personalizzate che contribuiscono ancora di più a fare gruppo”. Il lunedì, invece, si esplorano altri luoghi: l’Oasi Lipu, il velodromo, la Cittadella dei ragazzi alla Sacra Famiglia.

Undici walking leader

I camminatori sono guidati da undici walking leader, "volontari che hanno frequentato il corso organizzato da Ats che rilascia un certificato di Guida di cammino - spiega ancora l’assessora - Sono un gruppo affiatato, attivo e propositivo. E’ a loro che si deve il successo delle camminate e il mio ringraziamento particolare va a una walking leader speciale, Raffaella "Lella" Lobello, che con attenzione e dolcezza segue il gruppo che io chiamo dei Felici e Contenti, un gruppo che cammina lentamente ma completa tutti i percorsi, segue lo stretching e si gode una mattina all’aria aperta".

Le Pillole di benessere

Le camminate non sono solo un bel modo per stare insieme e tenersi in forma, perché camminare in compagnia fa bene alla mente e al corpo e combatte la sedentarietà. "In genere una volta al mese prima di salutarci ci fermiamo in Sala Aurora per Pillole di benessere, mini conferenze tenute da medici o infermieri della Casa di Comunità di via San Carlo che aiutano ad approfondire i temi dello stare bene: nutrizione, sonno, movimento e salute - racconta l’assessora Battaglia - Con ampi spazi per le domande, gli incontri sono sempre molto partecipati".

A maggio il gruppo si colorerà di rosa grazie a maglie dedicate. "In occasione dell’arrivo del Giro d’Italia l’onda dei camminatori diventerà rosa e si parlerà dei benefici dell’utilizzo della bicicletta - annuncia l'assessora Cinzia Battaglia - Avanti tutta con questa bella iniziativa".