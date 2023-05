Da venerdì 5 maggio 2023 il laboratorio linguistico del liceo Marie Curie di Meda porta il nome di Davide Digiovinazzo, un uomo dalla cultura sconfinata, un docente appassionato e attento ai suoi studenti, un collega sempre disponibile. L’aula è stata intitolata allo storico insegnante di latino e greco, morto improvvisamente a settembre dell’anno scorso a 53 anni, nel corso della nona edizione della «Notte nazionale del liceo classico».

Un uomo dalla cultura poliedrica

Tantissimi i presenti nell’auditorium del liceo per assistere all’inaugurazione, non solo studenti e colleghi, ma anche tanti ex studenti dell’amato professore.

«L’intitolazione di questo laboratorio è stata espressamente richiesta dai suoi studenti e colleghi», ha confessato la dirigente scolastica Wilma De Pieri, collegata in diretta con l’auditorium dall'aula per consentire a tutti di assistere al momento - Il professore Digiovinazzo, per tutti “Digio”, era un uomo buono, non amava le discussioni sterili ma difendeva le sue idee sempre con il sorriso - ha ricordato la De Pieri - Ed era un uomo colto, esperto non solo nelle discipline classiche, aveva una cultura poliedrica. Si interessava alle scienze e all’informatica ed era per noi un “animatore digitale”, sempre pronto ad aiutare i colleghi a districarsi con le nuove tecnologie».

Il laboratorio di lingue del liceo Curie intitolato al prof Digiovinazzo

Ha quindi motivato la decisione di dedicargli il laboratorio di lingue: «Una delle sue grandi passioni erano proprio le lingue, non solo quelle classiche ma anche quelle moderne, che studiava con passione. Il laboratorio di lingue ci è quindi sembrato il più adatto per ricordarlo e con questa targa penseremo a lui ogni volta che vi entreremo».

All’inaugurazione era presente anche la sorella del professore, Giulia Digiovinazzo, che commossa ha svelato la targa in memoria del fratello.