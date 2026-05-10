C’è anche un po’ di Cesano Maderno sul tetto del mondo della cinofilia. Al Potomac 2026 Dog Show, in Maryland, considerato il più grande e prestigioso evento internazionale dedicato ai Labrador Retriever, il cane “Forum Cornelii Harry at Starland”, due anni e mezzo, manto color miele, ha conquistato il primo posto nella classe Open Yellow.

Il labrador Harry conquista gli Stati Uniti

Un risultato di assoluto rilievo, ottenuto in un contesto altamente competitivo che ogni anno richiama esemplari di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. «Harry» si è distinto tra i migliori, confermando qualità morfologiche e caratteriali che lo rendono uno dei soggetti più interessanti del panorama internazionale. La vittoria americana non è però un episodio isolato, ma l’ultima tappa di un percorso già ricco di successi. Tra i traguardi più significativi spiccano il titolo di Junior European Winner e la vittoria, a marzo, nella classe Open al Crufts 2026, l’appuntamento più prestigioso e selettivo della cinofilia mondiale.

“La più grande soddisfazione possibile”

Il trionfo al Potomac rappresenta quindi molto più di una semplice affermazione: è la conferma di un lavoro costruito nel tempo con costanza, attenzione alla selezione e grande dedizione. Un percorso che testimonia l’impegno quotidiano di chi, dietro le quinte, cura ogni dettaglio della crescita e della preparazione dei propri cani. Per l’allevamento di Matteo De Tommaso e Nicole Lombardo, al Biulé, questo successo è motivo di profondo orgoglio personale e di squadra: “Vedere un cane allevato e seguito fin dai primi passi raggiungere risultati di tale livello internazionale rappresenta la più grande soddisfazione possibile”.