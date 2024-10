Le forti piogge che in queste ore stanno interessando tutta la Lombardia, con alcune zone più a rischio tra le quali anche la Brianza dove c'è l'allerta arancione, iniziano a creare i primi allagamenti.

Il Lambro è esondato in frazione La Cà ad Arcore

Come già accaduto anche in occasione di altre precipitazioni intense, il Lambro, sorvegliato speciale in queste ore, è esondato in località Taboga, frazione La Cà di Arcore. Le acque del fiume, dopo essere uscite dagli argini, stanno lentamente allagando il piazzale e le abitazioni della zona.

Sul posto è presente la Polizia locale di Arcore che sta monitorando la situazione. L'allarta arancione infatti è prevista per tutta la giornata di oggi e di conseguenza l'attività di monitoraggio proseguirà fino al cessare delle precipitazioni.

Tra i problemi riscontrati a causa del maltempo delle ultime ore si segnala anche un intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile al confine con Biassono, su via Lambro per una pianta caduta, subito rimossa. La strada è stata poi subito riaperta al traffico.