Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini, due professionisti esperti di Asst Brianza, presentano il prossimo 20 aprile un libro sul tema della paura.

Il libro sulla paura scritto da due professionisti di Asst Brianza: il 20 aprile la presentazione

L'appuntamento è fissato per il prossimo 20 aprile alle 18.00 presso l’Auditorium Oscar Ros dell’Ospedale di Vimercate. Nel corso dell'incontro Elisa Veronesi, psicologa e psicoterapeuta dei servizi di Psicologia Clinica presso il CPS di Vimercate e Besana e Paolo Maria Manzalini, medico, psicologo clinico e psicoterapeuta che si occupa invece di cura e riabilitazione psichiatrica ed è responsabile dell’Area Territoriale Psichiatrica di ASST Brianza e del Comitato Scientifico del Festival Nazionale di Teatro e Disabilità, parleranno al pubblico del libro “Vivere la paura. Un viaggio nell’emozione più antica e potente”. Un libro scritto per le Edizioni San Paolo che parla dettagliatamente di questa emozione, di come viverla e di come approcciarsi ad essa per superarla al meglio.

Chi interverrà

All'evento del 20 aprile saranno presenti anche il Direttore Generale di ASST Brianza Marco Trivelli e, come moderatore, Rossella Calori, ematologo della struttura di Oncologia Medica degli ospedali di Vimercate e Desio.

Parteciperà anche Elena Banfi vedova di Oscar Ros, il medico della Direzione Medica dell’Ospedale di Vimercate, morto e portato via dal Covid proprio il 20 aprile di due anni fa ad appena 61 anni.

Un'emozione che può diventare un problema

Per gli esseri umani – si spiega nel volume – è naturale, persino sano, provare paura, ed è normale che i più piccoli ne sperimentino alcune specifiche nell’età evolutiva. È purtroppo vero, però, che quando è vissuta in modo esagerato e

fuori da un contesto di reale pericolo può diventare un problema. Veronesi e Manzalini spiegano che il libro non “declina il tema della paura solo in riferimento alla pandemia da Covid o alle guerre”, eppure è difficile non ritornare ai primi mesi del 2020 quando era diventato un vero e proprio refrain quel “Non avere paura! Andrà tutto bene”