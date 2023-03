Ancora una vincita al Lotto in Brianza.

Il Lotto premia Giussano: vinti oltre 60mila euro

Questa volta la fortuna ha baciato Giussano dove, nel concorso di ieri martedì 28 marzo, un giocatore ha portato a casa una vincita pari a 64.750 euro.

Si tratta della vincita più alta registrata ieri. Al secondo posto troviamo Crema dove un altro fortunato giocatore ha vinto 62.250 euro con 4 terni e una quaterna. A Rozzano, in provincia di Milano, invece sono stati vinti 27.600 euro mentre nel capoluogo lombardo è stato centrato un premio da 21.670 euro. Infine a Brescia un giocatore è riuscito a vincere 14.175 euro.

10eLotto, doppietta in Lombardia: vinti 90 mila euro

Anche il 10eLotto ha premiato la Lombardia. Nel concorso del 28 marzo sono state centrate vincite complessive per 90 mila euro. A Casale Litta, in provincia di Varese, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiungono i 40mila euro vinti a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, per aver indovinato 9 numeri extra.