Il Melograno, riconfermato il presidente

Domenico Damiano è stato riconfermato presidente del centro di promozione sociale «Il Melograno» di Triuggio.

Riconfermato il presidente de Il Melograno

Domenico Damiano, presidente uscente, resta ancora alla guida del centro. Al suo fianco ci sarà il vice presidente Carlo De Ponti, mentre Giuseppe Aldeghi sarà il tesoriere dell’associazione. Come segretario del «Melograno» il direttivo ha scelto Lucio Rivoletto. Per quanto riguarda gli altri incarichi, Bruna Corbetta e Gaetano Caponio avranno la responsabilità di gestire il servizio bar all’interno della sede di via Puccini. Mentre Marisa Mirandola si occuperà dell’organizzazione dei corsi di ballo e degli eventi che si svolgono presso il centro. L’ultimo, in termini di tempo, è stata la festa degli auguri di sabato scorso, «Aspettando Natale», che ha visto la presenza del sindaco, Pietro Cicardi, della vice, Claudia Cattaneo, e del parroco, don Damiano Selle, oltre a molti soci del centro.

Rinnovato il Consiglio direttivo

Tornando alle elezioni, il nuovo direttivo resterà in carica per tre anni: «Punteremo sicuramente ad avere più soci - ha spiegato il presidente Domenico Damiano - Per quanto riguarda i lavori, l’obiettivo primario è quello di chiudere la terrazza in modo da ricavare un altro salone utile ai corsi di ginnastica e di ballo. Una sorta di valvola di sfogo in quanto abbiamo sempre tante iscrizioni. Ma per questo obiettivo ci deve aiutare un po’ la politica perché da soli non ce la facciamo, si tratta di un lavoro importante. Inoltre, imbiancheremo tutto il centro per dare una rinfrescata ed è nostra intenzione organizzarlo al meglio aumentando anche le gite. Vorremmo incrementare anche la scuola di ballo liscio e di gruppo e continuare con il ballo della domenica, ogni quindici giorni, che è molto apprezzato. Oltre alle feste che organizziamo nelle varie occasioni. Stiamo rifacendo anche le divise del nostro coro» conclude il presidente.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 dicembre 2024.