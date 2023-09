Il ministro Salvini conferma i fondi per la Milano-Limbiate. "Nei prossimi giorni il mio ministero metterà gli 88 milioni di euro necessari per la tranvia"

La conferma dei fondi

"Nei prossimi giorni il mio ministero metterà gli 88 milioni di euro necessari per la tranvia Milano-Limbiate".

L’annuncio è arrivato proprio dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione avvenuta lunedì della settimana scorsa della quinta corsia dell’autostrada Milano-Laghi.

L'incremento dei costi dell'opera

La linea tranviaria è chiusa esattamente da un anno e in questo lasso di tempo si è più volte temuto di perdere i fondi per la riqualificazione. L’incremento di 26 milioni dei costi delle materie prime aveva fatto lievitare i costi dell’opera pubblica, quindi i frequenti appelli al Governo dei comitati dei pendolari e dei sindaci della tratta affinché gli extra costi venissero coperti da fondi statali. In più di una nota il ministero dei Trasporti aveva confermato di essere al lavoro per reperire le risorse.

Lo stanziamento dei fondi

Scaduto il termine del 30 giugno erano andati persi i 59 milioni di fondi statali per finanziare la prima parte dell’opera, quindi per consentire l’avvio del progetto è necessario appunto che il ministero stanzi sia questa cifra oltre ai 26 milioni degli extra costi.