La città di Vimercate ha ufficialmente aperto le porte al Natale, nella giornata di Sant’Ambrogio, con l’accensione del maestoso albero che domina piazza Roma.

Il Natale si è acceso anche a Vimercate

E, soprattutto, con la benedizione, impartita dal responsabile della Comunità pastorale da don Mirko Bellora, del presepe allestito sotto al campanile del santuario della Beata Vergine del Rosario dalla Pro Loco. All’evento è intervenuta la vicesindaco Mariasole Mascia che ha colto l’occasione per fare, a nome di tutta la Giunta, i migliori auguri di buone feste a tutta la cittadinanza.

Un periodo di speranza e gioia

«Celebriamo questo momento come ogni anno - ha affermato don Mirko prima di impartire la benedizione - L’arrivo di Gesù nelle nostre vite è motivo di speranza e di gioia, quindi prepariamoci e stringiamoci tutti insieme per l’arrivo del Santo Natale, ormai sempre più vicino».

Un ringraziamento speciale è andato ovviamente alla Pro Loco e alla Giunta comunale per il lavoro svolto e per il supporto assicurato a coloro che si sono occupati dell’allestimento.

Presente anche la presidente della Pro Loco, Carla Riva. «Volevo cogliere l’occasione per ringraziare tutti i volontari - ha aggiunto - Soprattutto Andrea, Giulio, Aldo e Mino, che hanno dato un contributo fondamentale». Così, piazza Roma e le vie vimercatesi si sono illuminate dando il via alle feste di quest’anno.

Festa anche a Oreno

Anche a Oreno il Natale si è finalmente acceso:tutti in piazza San Michele per celebrare il rito dell’accensione dell’albero di Natale e la benedizione del presepe nella giornata dell’Immacolata Concezione. Giovedì pomeriggio, al termine del concerto di Natale, tenutosi nella chiesa, i tanti presenti si sono ritrovati di fronte all’albero insieme a don Eugenio Calabresi, che ha anche benedetto il presepe. Uno degli eventi del Natale orenese messo in programma dalla parrocchia insieme al Circolo culturale orenese.

Un albero fatto da tante piccole manine

L’albero è stato allestito dalla scuola dell’infanzia Perrault di Oreno, in particolare dai bambini che hanno creato artigianalmente gli addobbi di Natale come l’anno scorso. Successivamente all’accensione è seguito un piccolo concerto da parte di alcune allieve della scuola di canto di Chiara Anelli, che hanno intonato alcuni classici dei canti natalizi. Prossimo appuntamento, domenica 18, alle 16, al Convento dei Frati Cappuccini da dove partirà il corteo del presepe vivente fino al sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo.

