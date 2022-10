Il no secco a Pedemontana dal centrosinistra di Vimercate

"Un NO deciso e categorico alla realizzazione della Pedemontana che la Regione Lombardia, con disprezzo delle comunità locali e dei suoi sindaci, sta portando avanti - si legge nel comunicato del Pd - Non solo la cosiddetta tratta Dbreve ma anche fortissimi dubbi della tratta C (che passerà a nord di Velasca con una superficie d’impatto simile a quella della frazione). Un’opera vecchia, concepita più di vent’anni fa e che oggi è chiaramente obsoleta e di cui solamente da poco la Regione ha fornito ai comuni le tavole progettuali, tagliandoli completamente fuori da ogni dialogo tra istituzioni. Questo nonostante le reiterate richieste di incontri formulate dai sindaci del territorio e dal nostro di Vimercate. Per Regione contiamo nulla! Un’opera che distruggerà il Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), che le amministrazioni locali hanno costituito negli anni con capacità e lungimiranza consci dell’importanza di mantenere la biodiversità su quelle aree. Così i 9 km della tratta Dbreve faranno scempio del territorio, con un costo di oltre 400 milioni di euro che pagheranno per molto tempo le future generazioni. Senza una verifica dei flussi di traffico e con dati sbagliati sull’impatto sul parco PANE, sui boschi, sulle aree libere. Distruggeranno una parte importante del nostro territorio e ridurranno la qualità della vita. Noi a questo ci opponiamo e lo faremo in tutte le sedi e a sostegno delle opportune iniziative delle istituzioni e dei cittadini. Saremo al fianco di Francesco Cereda Sindaco di Vimercate nella sua lotta contro questa inutile, dannosa opera".