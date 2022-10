Il Nobel Mugwege è diventato cittadino onorario di Limbiate. Il medico congolese alla cerimonia oggi pomeriggio, giovedì: "Questa riconoscimento è un segno di solidarietà nei confronti delle donne che curiamo"

Il Nobel Mugwege è diventato cittadino onorario di Limbiate

Un riconoscimento all’uomo e alla lotta che sta portando avanti da anni in Congo, il suo Paese, per sostenere le donne sopravvissute alla violenza sessuale accolte nel Panzi Hospital di Bukavu, nel sud Kivu. Oggi pomeriggio, giovedì 6 ottobre, il medico ginecologo congolese Denis Mukwege ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Limbiate.

I saluti delle autorità locali

La cerimonia per l’illustre ospite, che ha ricevuto premio Nobel per la Pace nel 2018, si è svolta nel cortile della Rsa Attanasio di via Trieste: hanno portato i loro saluti l’assessore alla Cultura Carlo Schieppati, il sindaco Antonio Romeo, amministratore delegato del Gruppo Gheron Massimo Bariani. Tra il pubblico anche i genitori di Luca Attanasio, Salvatore e Alida, la sorella Marina, e i sindaci di Solaro Nilde Moretti, di Cesate Roberto Vumbaca e di Cormano ,Luigi Gianantonio Magistro rappresentanti della comunità congolese di Cinisello Balsamo, altri rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

"Segno di solidarietà per le donne che curiamo"

“Questa riconoscimento verso il nostro lavoro è un segno di solidarietà nei confronti delle donne che curiamo - ha ricordato il dottor Mukwege - Vi ringrazio a nome di tutti i sopravvissuti alle violenze sessuali, di tutto il popolo congolese e africano. Questo è il simbolo della vostra adesione a questa nostra grande battaglia che stiamo facendo in tutta la regione”. Poi il pensiero per Luca Attanasio, che il medico congolese conosceva personalmente: “Un uomo che non aveva confini, aveva un’umanità pura, portava il popolo congolese nel suo cuore. Era molto impegnato, tutte le volte che passava nel mio ufficio pensava sempre a come ristabilire la pace nel mio Paese”

La visita in Italia continua

Al termine della cerimonia il medico ha visitato la galleria fotografica dedicata a Luca Attanasio nella hall al piano terra della residenza, poi è salito ai piano. In mattinata il medico ha voluto rendere omaggio all’ambasciatore recandosi al cimitero insieme ai famigliari. Domani, 7 ottobre, il dottor Mukwege terrà una lectio magistralis all’università Bocconi di Milano in occasione dell’apertura dell’anno accademico.